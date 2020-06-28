YKS 2020 soru ve cevapları açıklandı mı? Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları saat kaçta açıklanacak? AYT, TYT cevap anahtarı ve detaylar..
YKS soruları cevapları ile ilgili ÖSYM son dakika açıklaması araştırılıyor. YKS her yıl ÖSYM tarafından belirtilen tarihlerde üç oturum şeklinde düzenleniyor. TYT 27 Haziran'da, AYT 28 Haziran'da gerçekleştirildi. Sınavın son oturumu olan YDT ise 15:45'te başlayacak. Sınava giren adaylar heyecanla tahmini puanlarını hesaplamak istiyorlar. ÖSYM tarafından YKS sorularının ve cevaplarının açıklanacağı tarih ile ilgili duyuru yayımlandı.Peki YKS 2020 soru ve cevapları açıklandı mı? Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları saat kaçta açıklanacak? AYT, TYT cevap anahtarı ve detaylar..
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YKS soruları ve cevapları araştırılan konular arasında yerini aldı. YKS soruları ve cevapları gerçekleştirilen oturumların ardından yoğun ilgi görüyor. Sınavın ilk oturumunun ardından sıra AYT ve YDT'ye geldi. TYT'de Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5'er olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru yöneltildi. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada soruların ve cevapların açıklanacağı tarih duyuruldu.
YKS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
YKS soru ve cevaplarının saat 18:00'dan sonra açıklanması bekleniyor..YKS 2020 soruları sınavın ilk oturumu TYT'nin 27 Haziran'da gerçekleşmesinin ardından gündeme geldi. 27 Haziran saat 10.15'te başlayıp 160 dakika süren TYT'nin ardından bugün AYT ve YDT yapılıyor. ÖSYM tarafından YKS soruları ve cevapları ile ilgili açıklama yapıldı. 27 Haziran'da yapılaan açıklamada ÖSYM, "Yarın YKS’nin tüm oturumları tamamlandıktan sonra planlandığı gibi soruların tamamı kamuoyuyla paylaşılacaktır" dedi.
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AYT SORU SAYISI
YKS'nin ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 28 Haziran Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. AYT'de "Türk dili ve edebiyatı- sosyal bilimler-1" testi 40 sorudan oluşacak. Bu testte adaylar, Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1'den 10, coğrafya-1'den 6 soru yanıtlayacak.
AYT'nin "sosyal bilimler-2" testi 40, matematik testi 40, fen bilimleri testi de 40 sorudan oluşacak. Sosyal bilimler testinde tarih-2'den 11, coğrafya-2'den 11, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe sorularından 6 soru yer alacak. Fen bilimleri testindeki dağılım ise fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru şeklinde olacak.
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YDT SORU SAYISI
Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise 28 Haziran'da 15.45'te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak sınavda toplam 80 soru yer alacak.
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Sınav sonrasında bazı adaylar Türkçe sorularının uzun olduğunu, bazıları ise matematikte zorlandıklarını söyleseler de genel görüş soruların kolay olduğu doğrultusundaydı. Peki eğitim uzmanları ne diyor. TYT'de sorulan 120 soruyu inceleyen eğitim uzmanlarının değerlendirmeleri şöyle:
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2020 TYT, ÖSYM formatına ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) müfredatına uygun bir şekilde gerçekleştirildi. Sınav kapsamının, yapılan MEB kazanım sadeleştirme açıklamasına uygun hazırlandığı görüldü. Ayrıca 30 dakika fazla zaman verilmesi çalışan öğrenciler için avantaj yarattı. Türkçe ve tarih dersi sorularının tüm kademelerden, felsefe dersi sorularının 11'inci sınıf kademesinden, diğer derslerin ise 9 ve 10'uncu sınıf kademesinden olduğu görüldü. Matematik testinde sorular hikayeleştirilerek temel bilgi sorgulanmış; öğrencinin soruyu ilk okumada anlayıp basit matematik bilgisiyle yorumlaması ve hatasız işlem yapması istendi. Geometride ise klasik geometri yerine, geometriksel düşünmeyi ön plana çıkaran sorular yer aldı. Türkçede önceki yıllardan farklı olarak paragraf sorusu artırılmış, dil bilgisi azaltılmış. Sosyal bilimlerde tüm bölümlerden orta kolaylıkta sorular soruldu. Fen bilimleri testi soruları ise geçen yıl olduğu gibi beklenilen seviyede, temel bilgileri sorgulayacak şekilde. Tüm derslerde TYT formatı olan doğru okuma, doğru düşünerek yorum yapabilme ve zamanı iyi kullanarak hatasız işlem yapma yetkinlikleri ölçüldü. MATEMATİK, TÜRKÇE, SOSYAL BİLİMLER SORU YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN
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YKS'nin son oturumu 'Yabancı Dil Testi' başladı
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın üçüncü ve son oturumu Yabancı Dil Testi başladı.
Üniversite adayları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) dün, ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri'nin (AYT) de bugün tamamlanmasının ardından üçüncü ve son oturum Yabancı Dil Testi (YDT) heyecanını yaşıyor.
YDT, saat 15.45'te başladı ve 120 dakika sürecek. Adaylar, YDT oturumu için saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmadı.
Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak sınavda toplam 80 soru yer alacak. Yüz yüze eğitim gördükleri konulardan sorumlu olan 2020-YKS adaylarına 12. sınıfın ikinci dönem konularından soru sorulmayacak.
T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında vatandaşlık numarası, fotoğraf bulunmayan adaylar için il/ilçe nüfus müdürlükleri bugün de açık bulunduruldu.
Sınavda koronavirüs önlemleri
Bina ve okulların, sınavdan önceden detaylı temizliği yapıldı ve dezenfekte edildi.
YKS'nin her oturumunda, koronavirüs önlemleri kapsamında adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtıldı. İsteyen adaylar, dezenfektanlarını yanlarında getirdi. Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla birlikte lateks eldiven de dağıtıldı. İsteyen adaylar ve görevliler, maske ve siperlikleriyle sınava geldi. Bilim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda sınav salonuna geçip sırasına oturduktan sonra adaylardan talep edenlere sınav süresince maskelerini çıkarma imkanı tanındı. Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmadı. Adaylar sınav binalarına girişte ve sınav bitiminde binadan çıkışta, sosyal mesafenin korunması için görevliler tarafından yönlendirildi.
Kovid-19 durumu olan adaylar tüm sınav merkezlerinde hazırlanan yedek binalarda ayrı salonlarda sınava alınıyor.
YKS dolayısıyla bugün saat 18.30'a kadar 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.