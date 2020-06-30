YKS 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YKS sonuç tarihini duyurdu
YKS sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Üç oturum şeklinde düzenlenen YKS’nin ilk oturumu olan TYT 27 Haziran’da yapıldı. Adaylar 28 Haziran’da AYT ve YDT oturumlarından başvuruda bulunduklarına girdiler. YKS soruları ve cevaplarının açıklanmasının ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. ÖSYM tarafından konu ile ilgili açıklama yapıldı ve tarih belli oldu. Peki YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
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YKS (TYT, AYT, YDYT) sonuçlarının ne zaman açıklanacağı araştırılan konular arasında yerini aldı. YKS 2020 yılında 27 Haziran Cumartesi ve 28 Haziran Pazar günlerinde yapıldı. Sınava giren adaylar heyecanla sonuç açıklamasını beklemeye başladılar. ÖSYM tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada sonuçların açıklanacağı tarih belli oldu. YKS sonuçları 28 Temmuz’da erişime açılacak. İşte konu ile ilgili detaylar…
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? YKS sonuçları 28 Temmuz’da açıklanacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.
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Sonuçlarda şu bilgiler bulunacaktır: Testlerdeki doğru ve yanlış cevap sayısı TYT puanı ve başarı sırası varsa AYT ile YDT puanları ve başarı sıraları Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) Yerleştirme puanları ve başarı sıraları ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.