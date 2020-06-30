YKS 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YKS sonuç tarihini duyurdu

YKS (TYT, AYT, YDYT) sonuçlarının ne zaman açıklanacağı araştırılan konular arasında yerini aldı. YKS 2020 yılında 27 Haziran Cumartesi ve 28 Haziran Pazar günlerinde yapıldı. Sınava giren adaylar heyecanla sonuç açıklamasını beklemeye başladılar. ÖSYM tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada sonuçların açıklanacağı tarih belli oldu. YKS sonuçları 28 Temmuz’da erişime açılacak. İşte konu ile ilgili detaylar…



YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları 28 Temmuz’da açıklanacak.

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

