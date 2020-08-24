YKS 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak? Halis Aygün'den YKS sonucu açıklaması!
'YKS 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusu sınava girenler tarafından internette merakla araştırılırken, ÖSYM Başkanı Halis Aygün geçtiğimiz günlerde YKS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi verdi. Peki, üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Üniversite adayları bir süredir ' YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusuna yanıt arıyordu. YKS tercih sonuçları için bekleyiş devam ederken ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'den heyecanlandıran bir açıklama geldi. Aygün, YKS tercih sonuçları için yakın bir zaman dilimini işaret etti. Peki, üniversite tercih sonuçları için net bir tarih açıklaması geldi mi?YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün YKS sonuçları için yaptığı açıklama...
2
Abone Ol
YKS TERCİH SONUÇLARI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ AÇIKLAMA
YKS tercih sonuçları üniversite adayları ve ebeveynlerin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. ÖSYM hafta sonu sonuç açıklaması yapar mı sorusuyla süreç hakkında çıkarım yapmak isteyen pek çok öğrenci, internet üzerinden araştırmalarını sürdürürken bazı üniversite adayları ise sosyal medya üzerinden ÖSYM etiketi ile sonuçların açıklanması talebiyle kampanya başlattı. ÖSYM'ye yönelik paylaşımların ardından ilk açıklama, ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den geldi. Halis Aygün, yapmış olduğu açıklamada şu ifadelere yer verdi;"Sevgili gençler, heyecanlısınız, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. Ülkemizin yarınları olan sizler için tüm gücümüzle çalışıyoruz. 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız. #ösym"
3
Abone Ol
ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün açıklamaları sonrasında gözler sonuç açıklamasına çevrildi.
4
Abone Ol
YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin kılavuzunda yer alan bilgilere göre tercih sonuçları sonrasında üniversite dijital kayıtları 29 Ağustos tarihinde başlayacak. Bu bilgiler ve ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün açıklamaları ele alındığında ÖSYM'nin üniversite tercih sonuçları açıklamasını 24 Ağustos Pazartesi günü itibariyle yapacağı öngörülmektedir.
5
Abone Ol
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020'de, elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020'de yapılacak.
6
Abone Ol
MERKEZİ YERLEŞTİRME PROGRAMI NASIL YAPILACAK?
Merkezi yerleştirme işleminde bir programa kesin kayıt hakkı kazananların belirlenmesinde aynı programı tercih etmiş adaylar arasından, tercihi hangi sırada olursa olsun yerleştirmede kullanılan yerleştirme puanı ve varsa ek puan toplamı büyük olan adaya öncelik tanınacaktır. Eğer adayların yerleştirme puanları eşitse, ilgili TYT/SAY/SÖZ/EA/DİL sınav puanı büyük olana öncelik verilecek.
Eşitlik sürdüğü takdirde söz konusu yükseköğretim programını daha üst tercihinde gösterene, eşitlik yine sürdüğü takdirde OBP’si yüksek olana, eşitlik yine de sürdüğü takdirde doğum tarihi günümüze daha yakın (yaşı küçük) olana öncelik verilecek.