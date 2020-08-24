YKS 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak? Halis Aygün'den YKS sonucu açıklaması!

YKS TERCİH SONUÇLARI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ AÇIKLAMA YKS tercih sonuçları üniversite adayları ve ebeveynlerin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. ÖSYM hafta sonu sonuç açıklaması yapar mı sorusuyla süreç hakkında çıkarım yapmak isteyen pek çok öğrenci, internet üzerinden araştırmalarını sürdürürken bazı üniversite adayları ise sosyal medya üzerinden ÖSYM etiketi ile sonuçların açıklanması talebiyle kampanya başlattı. ÖSYM'ye yönelik paylaşımların ardından ilk açıklama, ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den geldi. Halis Aygün, yapmış olduğu açıklamada şu ifadelere yer verdi;"Sevgili gençler, heyecanlısınız, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. Ülkemizin yarınları olan sizler için tüm gücümüzle çalışıyoruz. 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız. #ösym"