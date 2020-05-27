YKS 2020 ne zaman? YKS sınav yerleri açıklandı mı?
YKS 2020 tarihi eğitime ara verilmesine neden olan corona virüsü nedeniyle birkaç kez değişmişti. İlk olarak ertelenerek temmuz ayında yapılmasına karar verilen YKS için geçtiğimiz haftalarda yeni bir duyuru yapıldı ve üniveriste sınavının tarihi öne çekildi. Sınav tarihi ile ilgili yeni bir açıklama yapılıp yapılmayacağını merak eden adaylar, bir yandan da YKS sınav yerlerini takip ediyor. Peki, YKS 2020 ne zaman? YKS sınav yerleri açıklandı mı?
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1
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Haziran ayına doğru YKS tarihi ve sınav yerleriyle ilgili araştırmalar hız kazandı. Üniversite sınavı hazırlıklarını Corona virüsü tehditi nedeniyle evlerinde sürdüren öğrenciler, hem tarih hem de YKS sınav yerleriyle gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, YKS 2020 ne zaman? YKS sınav yerleri açıklandı mı?
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2020 YKS TARİHİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 Mayıs günü yapılan Bakanlar Kurulu sonrası yaptığı açıklamada YKS tarihine de değinmişti. Alınan kararla milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren YKS, 27-28 Haziran tarihlerinde yapılacak.
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YÖK BAŞKANI AÇIKLAMIŞTI
Hatırlanacağı gibi, 26 Mart’ta kameralar karşısına geçen YÖK Başkanı Yekta Saraç YKS’nin Corona virüsü salgını tedbirleri kapsamında ertelendiğini kamuoyuyla paylaştı. YKS'nin 25-26 Temmuz'da yapılmasının kararlaştırıldığını açıklayan Saraç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Soruların kapsamı ve alanları Milli Eğitim Bakanlığı ile uyum içinde, onlardan gelen tekliflere göre şekillenecek. Sınava girecek öğrencilerimiz rahat olsun, daha önce yapılan çerçevede bir sınav olacaktır."
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YKS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?
Daha önceki yıllar baz alındığında, YKS sınav yerleri bilgisinin yer aldığı sınav giriş belgesinin haziran ortasında erişime açılması bekleniyor. Üniversite adayları YKS sınav giriş belgesini ÖSYM'nin aday işlemleri sayfasından görüntüleyip çıktısını alabiliyor.
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YKS SINAV SÜRESİ DEĞİŞTİ Mİ?
YKS tarihinin değişmesi ardımdan, sınav ile ilgili de değişiklikler yapıldı. YÖK Başkanı Yekta Saraç, YKS sınavının süresinin sadece bu yıla mahsus olmak üzere 30 dakika uzatıldığını açıkladı. Daha önce 135 dakika olan süre 30 dakika uzatılarak 165 dakikaya yükseldi.