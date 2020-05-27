YKS 2020 ne zaman? YKS sınav yerleri açıklandı mı?

YÖK BAŞKANI AÇIKLAMIŞTI Hatırlanacağı gibi, 26 Mart’ta kameralar karşısına geçen YÖK Başkanı Yekta Saraç YKS’nin Corona virüsü salgını tedbirleri kapsamında ertelendiğini kamuoyuyla paylaştı. YKS'nin 25-26 Temmuz'da yapılmasının kararlaştırıldığını açıklayan Saraç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Soruların kapsamı ve alanları Milli Eğitim Bakanlığı ile uyum içinde, onlardan gelen tekliflere göre şekillenecek. Sınava girecek öğrencilerimiz rahat olsun, daha önce yapılan çerçevede bir sınav olacaktır."