YKS 2020 ne zaman? YKS giriş yerleri ne zaman açıklanacak? Üniversite sınavı stadyumda mı yapılacak?

2020 YKS ile ilgili yapılan değişiklikler ardından tarih ve sınav yerine yönelik araştırmalar hız kazandı. YKS sınavı ile ilgili bir değişiklik daha yapıldı. Buna göre, daha önce 135 dakika olan sınav süresi, 30 dakika olarak uzatıldı ve toplamda 165 dakikaya yükselmiş oldu. Ayrıca daha önce 180 olan YKS baraj puanı, 170'ye düşürüldü. YKS 2020 ne zaman? YKS giriş yerleri ne zaman açıklanacak?