YKS 2020 ne zaman? YKS giriş yerleri ne zaman açıklanacak? Üniversite sınavı stadyumda mı yapılacak?
Üniversite sınavına hazırlanan yaklaşık 2.5 milyon öğrenci, YKS'nin 2020 tarihini incelerken bir yandan da sınav giriş yerlerini merak ediyor. Corona virüsü sebebiyle eğitime verilen ara sonrası YKS tarihi temmuz ayına ertelenmiş ancak geçtiğimiz günlerde alınan kararla haziran ayına geri çekilmişti. Peki,YKS 2020 ne zaman? YKS giriş yerleri ne zaman açıklanacak? Üniversite sınavı stadyumda mı yapılacak?
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1
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2020 YKS ile ilgili yapılan değişiklikler ardından tarih ve sınav yerine yönelik araştırmalar hız kazandı. YKS sınavı ile ilgili bir değişiklik daha yapıldı. Buna göre, daha önce 135 dakika olan sınav süresi, 30 dakika olarak uzatıldı ve toplamda 165 dakikaya yükselmiş oldu. Ayrıca daha önce 180 olan YKS baraj puanı, 170'ye düşürüldü. YKS 2020 ne zaman? YKS giriş yerleri ne zaman açıklanacak?
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4 Mayıs 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan kabine toplantısı sonrası corona virüsü ile ilgili alınan bazı kararlarda düzenlemeye gidildi. Bunlardan biri de YKS sınavının tarihi oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, YKS sınavının 27-28 Haziran 2020 tarihinde yapılacağını açıkladı.
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27-28 Haziran'da yapılacak YKS'nin oturumları için sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. Söz konusu sınavlar için belgelerin sınavdan birkaç hafta önce erişime açılması bekleniyor.
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Üniversite sınavı stadyumda mı yapılacak?
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için yapılan hazırlıkları anlattı. Sınavın stadyum ya da açık havada yapılması iddiasıyla ilgili konuşan Aygün, "YKS yaklaşık 2 buçuk milyon adayın gireceği büyük bir sınav. Bu yoğunlukta adayın aynı anda 188 merkezde sınava gireceği düşünüldüğünde; stadyum ve açık havada yapılması her açıdan mümkün gözükmemektedir. Dolayısıyla sınav, okullarda ve üniversite binalarında yapılacak." ifadelerini kullandı.