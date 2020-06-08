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Hürriyet
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Haber Giriş: 08 Haziran 2020 - 17:10,

YKS 2020 ne zaman yapılacak? YKS sınav yerleri belli oldu mu?

YKS sınav yerleri için heyecan giderek artıyor. Her yıl ÖSYM tarafından belirtilen tarihlerde düzenlenen sınav için geri sayım başladı. YKS 2020 yılında 27 Haziran ve 28 Haziran tarihlerinde yapılacak. Üç oturum şeklinde düzenlenecek olan sınavın ilk oturumu olan TYT 27 Haziran’da saat 10:15’te başlayacak. Adayların saat 10:00'dan önce sınav yerlerinde olmaları gerekiyor.

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YKS sınav yerleri ile ilgili ÖSYM açıklaması araştırılıyor. Üniversite sınavına girecek adaylar heyecanla başvurdukları oturumların tarihlerini bekliyorlar. Yükseköğretim Kurumları Sınavı üç oturum şeklinde düzenlenecek. Sınav yerleri henüz açıklanmadı. Başvuru kılavuzu içerisinde, adayların sınav giriş belgelerini sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceği açıklanmıştı. İşte 2020 YKS tarihleri ve detaylar...

2YKS NE ZAMAN YAPILACAK
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YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS 2020 yılında 27 Haziran ve 28 Haziran tarihlerinde yapılacak.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2020-YKS 1. Oturum (TYT): 27 Haziran 10:15
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2020-YKS 2. Oturum (AYT): 28 Haziran 10:15
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2020-YKS 3. Oturum (YDT): 28 Haziran 15:45
Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00’dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

3YKS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI
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YKS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

YKS sınav yerleri ÖSYM tarafından yapılan açıklamanın ardından erişime açılıyor. Henüz sınav giriş belgesi erişime açılmadı.
ÖSYM YKS başvuru kılavuzu içerisinde, "Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacaktır." bilgisi yer alıyor.

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