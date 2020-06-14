YKS 2020 ne zaman yapılacak? YKS sınav yerleri açıklandı mı?
YKS sınav yerleri için heyecan giderek artıyor. YKS ne zaman yapılacak sorusu araştırılan konular arasında yerini aldı. Koronavirüs önlemleri kapsamında bu yıl sınav tarihinin ertelendiği açıklanmıştı. Yayınlanan yeni ÖSYM sınav takviminde YKS tarihleri belli oldu. Bu yıl sınavın ilk oturumu 27 Haziran’da yapılacak. İşte YKS tarihleri ve sınav yerleri ile ilgili detaylar…
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YKS 2020 yılında da heyecanla bekleniliyor. YKS sınav yerleri ile ilgili ÖSYM son dakika açıklaması araştırılıyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında ertelenen sınav bu yıl 27 Haziran Cumartesi ve 28 Haziran Pazar günü yapılacak. Adaylar başvuruda bulundukları oturumlara girerek, belirtilen süre aralığında soruları yanıtlamaya çalışacaklar. Sınava girerken adayların giriş belgelerini de yanlarında bulundurmaları gerekiyor.
YKS NE ZAMAN YAPILACAK?
YKS 2020 yılında 27 Haziran ve 28 Haziran tarihlerinde yapılacak. Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2020-YKS 1. Oturum (TYT): 27 Haziran 10:15 Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2020-YKS 2. Oturum (AYT): 28 Haziran 10:15 Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2020-YKS 3. Oturum (YDT): 28 Haziran 15:45 Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00’dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
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YKS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?
YKS sınav yerleri ÖSYM tarafından yapılan açıklamanın ardından erişime açılıyor. Henüz sınav giriş belgesi erişime açılmadı. ÖSYM YKS başvuru kılavuzu içerisinde, "Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacaktır." bilgisi yer alıyor.
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YÖK’TEN SEVİNDİREN AÇIKLAMA
Yükseköğretim Kurulunun açıklamasında, içinde bulunan olağanüstü şartlar dikkate alınarak sadece bu sene sınava girecek adaylar için uygulanacak iki karar şöyle bildirildi: "TYT sınavında geçen yıl verilen 135 dakikalık süre, yalnızca bu yıl için 30 dakika daha ilave süre ile 165 dakikaya çıkarılmıştır. Bunun yanı sıra yine küresel salgının oluşturduğu olumsuz şartlar göz önünde bulundurularak, merkezi yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanı da 'bu yıl ile sınırlı kalmak şartıyla' 170'e çekilmiştir. Bu kararla birlikte, geçtiğimiz yılki verilere göre 112 ila 195 bin ilave aday öğrencimizin lisans programlarına yerleşebilecekleri tahmin edilmektedir. Yükseköğretim Kurulu, dünyada pek çok alanda olduğu gibi yükseköğretimde de olağanüstü şartların yaşandığı bir süreçten geçtiğimiz gerçeğinin bilinciyle, küresel salgının oluşturduğu durumun dünün kararları ile yönetilemeyeceğinin farkındadır. Görüldüğü üzere bu yılki sınav, bu yılki aday öğrencilerimiz için geçtiğimiz yıla ve gelecek yıllara oranla oldukça avantajlı bir sınav olarak formüle edilmiştir. Son olarak bu yıl gerçekleştirilecek olan sınavın Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun görüşleri doğrultusunda koruyucu önlemler alınarak en uygun şartlarda gerçekleştirileceğini başta aday öğrencilerimiz ve aileleri olmak üzere kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz."