YKS 2020 ne zaman yapılacak? İşte YKS, TYT, AYT tarihi

YKS sınavı her yıl ÖSYM tarafından belirtilen tarihlerde düzenleniyor. Sınava girmek isteyen adaylar yine belirtilen tarihlerde başvuru işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Bu yıl koronavirüs önlemleri kapsamında ertelenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı oturumlarının ne zaman yapılacağı ÖSYM sınav takvimi ile belli oldu. Üç oturum şeklinde düzenlenecek olan sınavda ilk oturum olan TYT 27 Haziran’da yapılacak.

YKS NE ZAMAN YAPILACAK?



YKS 2020 yılında 27 Haziran ve 28 Haziran tarihlerinde yapılacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2020-YKS 1. Oturum (TYT): 27 Haziran 10:15

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2020-YKS 2. Oturum (AYT): 28 Haziran 10:15

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2020-YKS 3. Oturum (YDT): 28 Haziran 15:45

Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00’dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.