YKS 2020 ne zaman yapılacak? İşte YKS, TYT, AYT tarihi
YKS ne zaman, saat kaçta sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Üniversite sınavına girecek adaylar için geri sayım başladı. Koronavirüs önlemleri kapsamında ertelenen sınav bu ay sonunda yapılacak. Adaylar Yükseköğretim Kurumları sınavı oturumları arasından başvuruda bulunduklarına girecekler. İlk oturum TYT olacak. İşte 2020 YKS tarihi ile ilgili detaylar…
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YKS sınavı her yıl ÖSYM tarafından belirtilen tarihlerde düzenleniyor. Sınava girmek isteyen adaylar yine belirtilen tarihlerde başvuru işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Bu yıl koronavirüs önlemleri kapsamında ertelenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı oturumlarının ne zaman yapılacağı ÖSYM sınav takvimi ile belli oldu. Üç oturum şeklinde düzenlenecek olan sınavda ilk oturum olan TYT 27 Haziran’da yapılacak. YKS NE ZAMAN YAPILACAK?
YKS 2020 yılında 27 Haziran ve 28 Haziran tarihlerinde yapılacak. Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2020-YKS 1. Oturum (TYT): 27 Haziran 10:15 Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2020-YKS 2. Oturum (AYT): 28 Haziran 10:15 Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2020-YKS 3. Oturum (YDT): 28 Haziran 15:45 Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00’dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
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YKS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?
YKS sınav yerleri ÖSYM tarafından yapılan açıklamanın ardından erişime açılıyor. Henüz sınav giriş belgesi erişime açılmadı. ÖSYM YKS başvuru kılavuzu içerisinde, "Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacaktır." bilgisi yer alıyor.