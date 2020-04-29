YKS 2020 ne zaman? Üniversite sınavı tarihi değişecek mi?
Sosyal medyadaki iddialar ardından 2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihi bir kez daha gündeme geldi. Bazı kanallarda YKS tarihinin öne çekileceği iddialarıyla karşılaşan üniversite adayları, YKS tarihi ile ilgili resmi bir açıklama olup olmadığını araştırırken sosyal medyadan 'YKST arihini Değistirme' etiketiyle yetkililere ulaşmaya çalışıyor.. Peki, YKS 2020 ne zaman? YKS öne mi çekilecek? Üniversite sınavı tarihi değişecek mi?
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Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesi kapsamında planlı birçok sınav ertelendi. Erteleme kararı verilen sınavlardan biri de üniversite sınavı YKS oldu. Haziran ayında gerçekleşmesi planlanan sınavın tarihi ileri bir tarihe ertelendi. Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle YKS tarihinin bir kaz değişebileceğinin gündeme gelmesi öğrencilerde tedirginliğe neden oldu. Peki, YKS 2020 ne zaman? YKS öne mi çekilecek? Üniversite sınavı tarihi değişecek mi?
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YKS NE ZAMAN YAPILACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, 2020 Sınav Takvimi'nde değişiklik yapmıştı, başta üniversite sınavı YKS olmak üzere pek çok sınavın tarihi ileri bir tarihe atılmıştı. 2020 Yükseköğretim Kurumu (YÖK), 20-21 Haziran'da yapılması planlanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nı (YKS), corona virüsü tedbirleri nedeniyle 25-26 Temmuz 2020'ye ertelemişti.
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YKS ÖNE Mİ ÇEKİLECEK?
Sınav için geri sayım devam ederken yeni iddialar gündeme geldi. Sınav için hazırlıklarını sürdüren adaylar, sosyal medyada dolaşan “2020 YKS'nin 20-21 Haziran veya 27-28 Haziran tarihine alınacağı” iddiaları ile kafa karışıklığı yaşıyor. Henüz YKS tarihinin değişmesiyle ilgili yetkili kurumdan gelen resmi bir açıklama bulunmuyor.
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, YÖK'te düzenlediği basın toplantısında, YKS ile ilgili merak edilenleri açıklamıştı. Saraç, süreci şu sözlerle açıklamıştı: "Bu sene bahar dönemi eğitim öğretim sürecini sadece uzaktan eğitim, açık öğretim ve dijital öğretimle sürdürmeye karar verdik. Uzaktan eğitim, açık öğretim ve dijital öğretimle sunulamayacak program, ders ve uygulamalı dersler, yaz aylarında tamamlanacak. Üniversitelerde bahar döneminde yüz yüze eğitim yapılmayacak. YKS'nin, 25-26 Temmuz'da yapılmasını karara bağladık. Bu kararı almamızdaki neden, tedbirli olmak ve öğrencilerimizin daha salim ve dingin bir zihinle hazırlanarak bu imtihana girmesidir. Sınava girecek öğrencilerimiz rahat olsun, daha önce yapılan çerçevede bir sınav olacak. Üniversitelerde uzaktan eğitim öğretimin tüm düzeyleri için geçerli. Lisans, önlisans ve lisans üstü için geçerli. Bu hususta asla ihmalkarlık olmasın istiyoruz"