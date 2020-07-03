YKS 2020 ne zaman açıklanacak? YKS (TYT, AYT, YDT) sonuçları için ÖSYM açıklaması
YKS sonuçları ile ilgili heyecan giderek artıyor. TYT, AYT, YDT sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. Üniversite sınavı 2020 yılında 27 Haziran ve 28 Haziran’da yapıldı. Sınav soruları ve cevapları tüm oturumların tamamlanmasının ardından 28 Haziran Pazar günü erişime açıldı. Tahmini puanların hesaplayan adaylar heyecanla sonuç açıklamasını beklemeye başladılar. YKS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili ÖSYM açıklama yaptı.
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YKS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu araştırılan konular arasında yerini aldı. Üniversite sınavına giren adaylar heyecanla sonuç açıklamasını beklemeye başladılar. TYT, AYT, YDT oturumları 27 Haziran Cumartesi ve 28 Haziran Pazar günlerinde yapıldı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sonuçların temmuz ayında erişime açılacağı duyuruldu ve tarih yayımlandı. TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilecekler. İşte detaylar…
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? YKS sonuçları 28 Temmuz’da açıklanacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.
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SINAV SONUÇLARI NASIL KULLANILACAK?
TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir. TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir. TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur. Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (Engelli öğrencilerde 100 ve üzeri puan için Bakınız 6. madde.) olması gerekmektedir.
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YKS BARAJ PUANI NEDİR?
Bu yılla sınırlı kalmak şartıyla baraj puanı TYT'de 150, AYT ve YDT’de ise 170 olarak belirlendi. Üniversite adayları, TYT sınavından en az 150 puan alarak iki yıllık üniversite tercihinde bulunabilecek. Öğrencilerin, AYT ve YDT sınavları sonucunda tercih yapabilmek için ise en az 170 puan almaları gerekecek.