YKS 2020 giriş belgesi nasıl alınır? ÖSYM YKS sınav giriş belgesi alma ekranı
YKS için geri sayım başladı. YKS giriş belgesi alma ekranı öğrenciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Üniversite sınavı bu yıl 27 Haziran Cumartesi ve 28 Haziran Pazar günlerinde yapılacak. İlk oturum olan TYT 27 Haziran’da gerçekleştirilecek. Peki YKS giriş belgesi nasıl alınır? İşte ÖSYM ais giriş ekranı ve detaylar…
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YKS sınav giriş belgesi alma ekranı araştırılan konular arasında yerini aldı. YKS 2020 yılında 27 Haziran ve 28 Haziran’da yapılacak. Sınav oturumlarına girecek olan adaylar, ÖSYM tarafından belirtilen tarihlerde başvuru işlemlerini gerçekleştirdiler. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 15 Haziran 2020 tarihinde saat 14.30'dan itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.
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YKS GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
YKS giriş belgeleri https://ais.osym.gov.tr internet adresinden alınıyor. İşte ÖSYM tarafından yapılan açıklama: 27 Haziran 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 28 Haziran 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2020-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 15 Haziran 2020 tarihinde saat 14.30'dan itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
YKS 2020 yılında 27 Haziran ve 28 Haziran tarihlerinde yapılacak. Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2020-YKS 1. Oturum (TYT): 27 Haziran 10:15 Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2020-YKS 2. Oturum (AYT): 28 Haziran 10:15 Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2020-YKS 3. Oturum (YDT): 28 Haziran 15:45 Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00’dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.