YKS 2020 giriş belgesi nasıl alınır? ÖSYM YKS sınav giriş belgesi alma ekranı

YKS sınav giriş belgesi alma ekranı araştırılan konular arasında yerini aldı. YKS 2020 yılında 27 Haziran ve 28 Haziran’da yapılacak. Sınav oturumlarına girecek olan adaylar, ÖSYM tarafından belirtilen tarihlerde başvuru işlemlerini gerçekleştirdiler. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 15 Haziran 2020 tarihinde saat 14.30'dan itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.