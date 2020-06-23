MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYKS 2020 giriş belgesi nasıl alınır? ÖSYM YKS sınav giriş belgesi alma ekranı
GeriGündem YKS 2020 giriş belgesi nasıl alınır? ÖSYM YKS sınav giriş belgesi alma ekranı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 23 Haziran 2020 - 14:37,

YKS 2020 giriş belgesi nasıl alınır? ÖSYM YKS sınav giriş belgesi alma ekranı

YKS için geri sayım başladı. YKS giriş belgesi alma ekranı öğrenciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Üniversite sınavı bu yıl 27 Haziran Cumartesi ve 28 Haziran Pazar günlerinde yapılacak. İlk oturum olan TYT 27 Haziran’da gerçekleştirilecek. Peki YKS giriş belgesi nasıl alınır? İşte ÖSYM ais giriş ekranı ve detaylar…

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

YKS sınav giriş belgesi alma ekranı araştırılan konular arasında yerini aldı. YKS 2020 yılında 27 Haziran ve 28 Haziran’da yapılacak. Sınav oturumlarına girecek olan adaylar, ÖSYM tarafından belirtilen tarihlerde başvuru işlemlerini gerçekleştirdiler. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 15 Haziran 2020 tarihinde saat 14.30'dan itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.

2YKS GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR
Abone Olgoogle-news

YKS GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

YKS giriş belgeleri https://ais.osym.gov.tr internet adresinden alınıyor. İşte ÖSYM tarafından yapılan açıklama:
27 Haziran 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 28 Haziran 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2020-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 15 Haziran 2020 tarihinde saat 14.30'dan itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

YKS GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

3
Abone Olgoogle-news

YKS 2020 yılında 27 Haziran ve 28 Haziran tarihlerinde yapılacak.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2020-YKS 1. Oturum (TYT): 27 Haziran 10:15
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2020-YKS 2. Oturum (AYT): 28 Haziran 10:15
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2020-YKS 3. Oturum (YDT): 28 Haziran 15:45
Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00’dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi