YKS 2020 başvuru ücreti hangi bankalara yatırılacak? ÖSYM YKS 2020 başvuru ekranı!

ÖSYM YKS başvuru ekranı, 6 Şubat Perşembe günü erişime açılmasının ardından binlerce öğrencinin gündeminde yer almaya başladı. Üniversite hayali kuran öğrencilerin gerçekleştirebileceği YKS başvurusu, ÖSYM aracılığıyla yapılabilecek. Peki, YKS başvurusu nasıl yapılır? İşte, YKS başvuru ücretinin yatırılacağı banka bilgileri ve başvuru ekranı



Mezun olan adayların ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden, henüz liseden mezun olmayan kişilerin ise ÖSYM müdürlükleri aracılığıyla yapabileceği YKS başvurusu, 4 Mart tarihine kadar devam edecek. Adaylar YKS başvurusu esnasında her bir oturum için 70 TL ücret yatıracak.



YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?



Öğrencilerin ilgiyle beklediği YKS başvuru işlemi ÖSYM'nin gerçekleştirdiği duyuru ile resmen başladı. Üniversite sınavı olarak da nitelendirilen TYT AYT ve YDT oturumlarından oluşan 2020 YKS başvurusu, 3 Mart tarihine kadar alınmaya devam edilecek. YKS başvurusu yapan öğrenciler, her oturum için 70 TL ücret yatıracak. AYT ve TYT oturumlarına girecek olan öğrencilerin yatıracağı toplam tutar 140 TL olacak.



YKS 2020 başvurusu, 6 Şubat-3 Mart tarih aralığında tamamlanacak. Başvurular, ilk kez müracaat edecekler için okullar üzerinden, daha önce başvuru yapmış olan kişiler için ise ÖSYM AİS ekranından yapılabilecek.



YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?



YKS başvuru ücreti bu yıl her bir sınav için 70 TL olacak. TYT ve AYT sınavına girmek isteyen öğrencilerin ödeyeceği başvuru ücreti 140 TL olarak hesaplara yatırılacak.



Sınav başvuru tarihini kaçıran öğrenciler için 18-19 Mart tarihindeki geç başvuru günü sınav ücretleri ise her bir sınav için 105 TL olacak.



BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILACAK?



Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.);

ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/).Detayları görüntülemek için lütfen sonraki sayfaya geçiniz..