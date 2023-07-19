×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA
HABERLERBilgi Haberleri

YKS 200, 220, 240, 270 ve 300 puanla hangi üniversite ve bölüme girilir? İşte, 2023 AYT, TYT, YDT puanıyla girilebilecek fakülte ve bölümler (SAY-SÖZ-EA)

Güncelleme Tarihi:

#YKS#Hangi Üniversite Kaç Puanla Alım Yapıyor#ÖSYM
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2023 14:47

YKS’de bu yıl baraj uygulaması olmayacağından lise mezunları, tercih edebilecekleri üniversitelerin alım yaptığı puanlar hakkında fikir sahibi olmak için araştırmalarına hız verdi. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar yaptığı açıklamada 2023 yılında 4 yıllık lisans bölümleri için 465 bin, 2 yıllık ön lisans bölümleri için ise 388 bin kontenjan ayrıldığını duyurdu. Açık ve uzaktan öğretim ile beraber bu yıl toplam 1 milyon 61 bin kontenjan YKS sınavlarına katılan öğrenciler için ayrıldı. Adaylar ise YKS soruların ve cevaplarının erişime açılmasıyla puanlarını aşağı yukarı tahmin etmeye çalıştı. YKS sonuç beklentisi 200 ve 300 puan aralığında olan adaylar sayısal,sözel ve eşit ağırlık puan türleri ile yerleşebilecekleri üniversiteleri araştırıyor. Peki YKS 200, 220,240, 270 ve 300 puanla nereye girebilirim? İşte, puanınıza göre tercih edebileceğiniz üniversiteler…

1/6YKS 200, 220, 240, 270 ve 300 puanla hangi üniversite ve bölüme girilir İşte, 2023 AYT, TYT, YDT puanıyla girilebilecek fakülte ve bölümler (SAY-SÖZ-EA)



YKS sınav sonuçları için heyecanlı geri sayım başarken milyonlarca lise mezunu aday tercih listelerini şekillendirmeye başladı. Tercih listelerinde yerleşme ihtimali en yüksek oldukları bölüm ve üniversitelere en yukarıda yer verecek adaylar, doğru tercih yapabilmek için hangi bölümlerin en düşük ve en yüksek kaç puanla alım yaptığını tartışıyor. YKS sonuçları 200, 220, 240, 270 ve 300 puan aralığında olan adaylar üniversite puanlarını mercek altına aldı. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Çanakkale, Muğla, Aydın Trabzon,Samsun, Kocaeli, Sakarya gibi iller öğrencilerin daha önceki yıllarda yaptığı tercihler sebebiyle diğer şehirlere kıyasla puan olarak daha yüksekten alım yapıyor. Üniversitelerin alım yaptığı puanlar fakülte ve bölümlere göre değişiyor. Peki YKS 200, 220, 240 ,270 ve 300 puanla hangi üniversitelere gidilir? İşte, AYT, TYT, YDT puanlarına göre tercih edilebilecek üniversiteler ve diğer detaylar…

2/6YKS 200, 220, 240, 270 VE 300 PUANLA HANGİ ÜNİVERSİTELERE GİDİLİR

YKS 200, 220, 240, 270 VE 300 PUANLA HANGİ ÜNİVERSİTELERE GİDİLİR?

Üniversitelerin her yıl alım yaptığı tavan ve taban puanlar değişkenlik gösteriyor. Sınavın zorluk ve kolaylık derecesine göre yüksek veya düşük yapan öğrenci sayısı değiştiğinden üniversite puanları da farklı olmaktadır. Üniversitelerin en yüksek alım yaptığı puan tavan olarak tanımlanırken en düşük alım yaptığı puan ise taban puan olarak adlandırılmaktadır.

YKS 2 VE 4 YILLIK BÖLÜMLERİN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

 

3/6YKS 200, 220, 240, 270 ve 300 puanla hangi üniversite ve bölüme girilir İşte, 2023 AYT, TYT, YDT puanıyla girilebilecek fakülte ve bölümler (SAY-SÖZ-EA)

 2023 yılı tavan ve taban puanları, yerleştirme işlemleri sona erdikten sonra belli olmaktadır. Bu sebeple adaylar ÖSYM tarafından açıklanan geçtiğimiz yılın 2 ve 4 yıllık taban puanlarına göre hareket edecek. YÖK ATLAS tercih robotu ile beraber üniversitelerin veya tercih etmeye hazırlandığınız bölümlerin en son yıl kaç puanla alım yaptığını görüntüleyebilirsiniz. İşte, YKS 200, 220, 240, 270 ve 300 puanla alım yapan bazı bölümler;

Adıyaman Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü en düşük puan 234 (TYT)

Afyon Kocatepe Üniversitesi Aşçılık Bölümü en düşük 290 puan (TYT)

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Patoloji Laboratuvar Teknikleri 301 puan (TYT)
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Evde Hasta Bakımı 252 puan (TYT)

4/6YKS 200, 220, 240, 270 ve 300 puanla hangi üniversite ve bölüme girilir İşte, 2023 AYT, TYT, YDT puanıyla girilebilecek fakülte ve bölümler (SAY-SÖZ-EA)

 Akdeniz Üniversitesi 2 yıllık Elektrik Bölümü 269 puan (TYT)

Aksaray Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü 263 puan (TYT)

Amasya Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü 298 puan (TYT)

Anadolu Üniversitesi Emlak Yönetimi Bölümü 276 puan (TYT)

 

5/6YKS YÖK TERCİH ATLAS ROBOTU İLE NELER GÖRÜNTÜLENEBİLİR

YKS YÖK TERCİH ATLAS ROBOTU İLE NELER GÖRÜNTÜLENEBİLİR?

 Üniversite tercihleri başladıktan sonra YÖK tarafından YKS tercih robotuna erişim sağlanabilecek. Öğrenciler bu ekran üzerinden üniversitelerin akademik kadrolarına, kontenjan, yerleşme ve kayıt istatistiklerine, cinsiyet dağılımına, geldikleri coğrafi bölgelere, illere, öğrenim durumuna lise mezuniyet yıllarına, mezuniyet alanlarına, okul birincilerine taban puan ve başarı sırası istatistiklerini öğrenebilir. İşte, YÖK ATLAS tercih robotu ile yapılabilen diğer işlemler;

Yerleşen Son Kişinin Profili

Yerleşenlerin YKS Net Ortalamaları

Yerleşenlerin YKS Puanları

Yerleşenlerin YKS Başarı Sıraları

Ülke Genelinde Tercih Edilme İstatistikleri

Yerleşenler Ortalama Kaçıncı Tercihlerine Yerleşti?

6/6YKS 200, 220, 240, 270 ve 300 puanla hangi üniversite ve bölüme girilir İşte, 2023 AYT, TYT, YDT puanıyla girilebilecek fakülte ve bölümler (SAY-SÖZ-EA)

Yerleşenlerin Tercih Eğilimleri - Genel

Yerleşenlerin Tercih Eğilimleri - Üniversite Türleri

Yerleşenlerin Tercih Eğilimleri - Üniversiteler

Yerleşenlerin Tercih Eğilimleri - İller

Yerleşenlerin Tercih Eğilimleri - Aynı/Farklı Program

Yerleşenlerin Tercih Eğilimleri - Programlar (Meslekler)

Yerleşme Koşulları

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#YKS#Hangi Üniversite Kaç Puanla Alım Yapıyor#ÖSYM