YKS 200, 220, 240, 270 ve 300 puanla hangi üniversite ve bölüme girilir? İşte, 2023 AYT, TYT, YDT puanıyla girilebilecek fakülte ve bölümler (SAY-SÖZ-EA)





YKS sınav sonuçları için heyecanlı geri sayım başarken milyonlarca lise mezunu aday tercih listelerini şekillendirmeye başladı. Tercih listelerinde yerleşme ihtimali en yüksek oldukları bölüm ve üniversitelere en yukarıda yer verecek adaylar, doğru tercih yapabilmek için hangi bölümlerin en düşük ve en yüksek kaç puanla alım yaptığını tartışıyor. YKS sonuçları 200, 220, 240, 270 ve 300 puan aralığında olan adaylar üniversite puanlarını mercek altına aldı. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Çanakkale, Muğla, Aydın Trabzon,Samsun, Kocaeli, Sakarya gibi iller öğrencilerin daha önceki yıllarda yaptığı tercihler sebebiyle diğer şehirlere kıyasla puan olarak daha yüksekten alım yapıyor. Üniversitelerin alım yaptığı puanlar fakülte ve bölümlere göre değişiyor. Peki YKS 200, 220, 240 ,270 ve 300 puanla hangi üniversitelere gidilir? İşte, AYT, TYT, YDT puanlarına göre tercih edilebilecek üniversiteler ve diğer detaylar…