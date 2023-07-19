YKS 200, 220, 240, 270 ve 300 puanla hangi üniversite ve bölüme girilir? İşte, 2023 AYT, TYT, YDT puanıyla girilebilecek fakülte ve bölümler (SAY-SÖZ-EA)

YKS YÖK TERCİH ATLAS ROBOTU İLE NELER GÖRÜNTÜLENEBİLİR?
Üniversite tercihleri başladıktan sonra YÖK tarafından YKS tercih robotuna erişim sağlanabilecek. Öğrenciler bu ekran üzerinden üniversitelerin akademik kadrolarına, kontenjan, yerleşme ve kayıt istatistiklerine, cinsiyet dağılımına, geldikleri coğrafi bölgelere, illere, öğrenim durumuna lise mezuniyet yıllarına, mezuniyet alanlarına, okul birincilerine taban puan ve başarı sırası istatistiklerini öğrenebilir. İşte, YÖK ATLAS tercih robotu ile yapılabilen diğer işlemler;
Yerleşen Son Kişinin Profili
Yerleşenlerin YKS Net Ortalamaları
Yerleşenlerin YKS Puanları
Yerleşenlerin YKS Başarı Sıraları
Ülke Genelinde Tercih Edilme İstatistikleri
Yerleşenler Ortalama Kaçıncı Tercihlerine Yerleşti?