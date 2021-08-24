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Haber Giriş: 24 Ağustos 2021 - 20:30 | 

YKS 2. tercihler ne zaman? İşte 2021 YKS ek tercih sürecinde son durum!

Üniversitelerde boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme tercih başvurularının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Üniversitelerin boşta kalacak kontenjanları için beklenti için olan üniversiteli adayları, konu hakkında ÖSYM'den bir açıklama yapılıp yapılmadığını öğrenmek istiyor. Peki, 2021 YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak?

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) tercih işlemlerinin sona ermesinin ardından, gözler bu kez ek yerleştirme işlemlerine çevrildi. Yaptıkları tercihler kapsamında herhangi bir yükseköğrenim programına yerleşemeyecek on binlerce kişi, boş kontenjanlar için tercih yapacakları tarihi bekliyor. İşte, 2021 YKS ek tercih sürecinde son durum...

2EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK

EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TYT puanı en az 150, AYT/YDT puanı en az 180 olan ve 24 tercih hakkı bulunan adaylar tercihlerini tamamladı.

Ardından ÖSYM tarafından yerleştirme sonuçları açıklanacak, boş kalan kontenjanlar belli olacak. Daha önce tercih yapmamış adaylar için birinci ek tercih dönemi başlayacak.

Bu sürecin ardından da TYT 140, AYT barajı da 170’e indirilecek ve bu yıl ilk kez uygulanan ikinci ek tercih dönemi başlayacak.

Bu kapsamda ÖSYM'dem henüz tarih bilgileri net şekilde paylaşılmadı. Ayrıntılar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

3140 PUAN ALANLAR İÇİN TERCİH SÜRECİ

140 PUAN ALANLAR İÇİN TERCİH SÜRECİ

2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme ve ek yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlar için bu seneye özel "ikinci ek yerleştirme" yapılacak.

Düşürülen baraj puanlarla tercihler bu aşamada yapılabilecek ve TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek.

Merkezi yerleştirmenin ardından boş kalan kontenjanlar için TYT ve AYT/YDT için yine 150/180 baraj puanı esas alınarak yapılacak "ek yerleştirme" ile 140/170 baraj puanı esas alınarak yapılacak "ikinci ek yerleştirme" süreçleriyle ilgili tercih ve sonuç tarihleri ÖSYM tarafından ilan edilecek.

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