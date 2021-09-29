YKS 2. tercihler ne zaman başlayacak? YKS ek yerleştirme süreci hakkında bilgiler
YKS 2. tercihler ne zaman başlayacak sorusu, 140 puan alanlar için kritik bir öneme sahip olacak. Ek yerleştirme sürecinin tamamlanmasının ardından 140 puan alan pek çok aday, 2. tercihler ne zaman yapılacak sorusuna yanıt aramaya başladı. ÖSYM'nin boş kontenjanlar üzerinden açacağı YKS 2. tercih süreci, üniversitelere hızlıca yerleştirme süreci ile sona erecek. Peki, YKS 2. tercihler ne zaman başlayacak? İşte, o bilgiler
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140 puan alanlar için geçerli olacak YKS 2. tercih süreci, kurumun resmi internet sitesi üzerinden gerçekleşecek. ÖSYM'nin internet sitesi aracılığıyla yapılacak olan YKS 2. tercih süreci, ilk yerleştirme, ek yerleştirme, DGS yerleştirme süreci ve yatay geçiş sonuçları akabinde kalan boş kontenjanlar için yapılacak. Peki, YKS 2. tercihler ne zaman yapılacak? İşte, o bilgiler
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YKS 2. TERCİHLER NE ZAMAN?
YKS 2. tercih ve yerleştirme süreci, 140/170 baraj puanı esas alınarak yapılacak. "ikinci ek yerleştirme" süreçleriyle ilgili tercih ve sonuç tarihleri ÖSYM tarafından ilan edilecek. Tercih tarihleri henüz ilan edilmedi. Üniversitelerin açılmış olması kapsamında Ekim ayının ilk haftasında sürecin başlayacağı öngörülüyor.
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2. TERCİHLER NASIL YAPILACAK?
Düşürülen baraj puanlarla tercihler bu aşamada yapılabilecek ve TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek. Baraj puanının düşürülmesi merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede tercih yapma hakkı kazanan adayların puanları ve sıralamasında değişikliğe neden olmayacak.
YÖK'ün açıklamasına göre uygulama, yükseköğretim kurumlarının mevcut kapasitelerinin en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla, "boş kalan kontenjanlar için ilave tercih fırsatı" anlamı taşıyor.
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Merkezi yerleştirmenin ardından boş kalan kontenjanlar için TYT ve AYT/YDT için yine 150/180 baraj puanı esas alınarak yapılacak "ek yerleştirme" ile 140/170 baraj puanı esas alınarak yapılacak "ikinci ek yerleştirme" süreçleriyle ilgili tercih ve sonuç tarihleri ÖSYM tarafından ilan edilecek.