YKS 2. ek yerleştirme ne zaman? Üniversite ek tercih sürecinde son gelişmeler

YKS'de merkezi ve ek yerleştirme sürecinin sona ermesiyle birlikte gözler 2'nci ek yerleştirme tarihlerine çevrildi. 2'nci ek yerleştirmelerle ilgili ilk açıklama ÖSYM Başkanı Prof. Dr.Halis Aygün'den geldi.



ÖSYM Başkanı Halis Aygün konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ‘2'nci Ek Yerleştirme aşamasında, boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek" dedi. YKS 2. tercihleri için takvim ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.



