YKS 2. ek yerleştirme ne zaman? Üniversite ek tercih sürecinde son gelişmeler
YKS 2. ek yerleştirme takvimi adayların gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Şimdi ise 140 puan barajı doğrultusunda adayların tercih süreci başlayacak. Bu sürecin ne zaman başlayacağını merak eden adaylar, ÖSYM başta olmak üzere yapılacak resmi açıklamalara odaklandı. Peki, YKS 2. ek tercihler ne zaman?
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2021-YKS sonuçlarına göre 2021-2022 öğretim yılı için adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlandı. Bu gelişmenin ardından, bu yıl ilk kez yapılacak 2. ek tercihler gündem oldu. İşte, 140 puan alanlar için tercih sürecinde son durum...
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YKS'de merkezi ve ek yerleştirme sürecinin sona ermesiyle birlikte gözler 2'nci ek yerleştirme tarihlerine çevrildi. 2'nci ek yerleştirmelerle ilgili ilk açıklama ÖSYM Başkanı Prof. Dr.Halis Aygün'den geldi.
ÖSYM Başkanı Halis Aygün konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ‘2'nci Ek Yerleştirme aşamasında, boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek" dedi. YKS 2. tercihleri için takvim ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.
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YKS ek tercih kayıtları 4-7 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kayıtların tamamlanması ardından boş kontenjanlar belli olacak. TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarının boş kontenjanları için başvuru yapabilecek.
Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.