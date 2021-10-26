YKS 2. ek yerleştirme kayıtları ne zaman? ÖSYM takvimi açıkladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının internet adresinden yapılan duyura göre, 2021-YKS sonuçlarına göre 2021-2022 öğretim yılı için adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, yükseköğretim programlarına ikinci ek yerleştirme işlemleri tamamlandı. Öte yandan ÖSYM, kayıt süreci hakkında da bilgi verdi. İşte, YKS 2. ek tercih kayıtlarında son durum...