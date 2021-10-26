YKS 2. ek yerleştirme kayıtları ne zaman? ÖSYM takvimi açıkladı
Yükseköğretim Kurumları Sınavı ikinci ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlar "http://sonuc.osym.gov.tr" internet adresi veya ÖSYM AİS mobil uygulamasından öğrenilebilecek. Şimdi ise adayların merak ettiği konu kayıt takvimi oldu. Peki, YKS 2. ek yerleştirme kayıtları ne zaman?
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının internet adresinden yapılan duyura göre, 2021-YKS sonuçlarına göre 2021-2022 öğretim yılı için adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, yükseköğretim programlarına ikinci ek yerleştirme işlemleri tamamlandı. Öte yandan ÖSYM, kayıt süreci hakkında da bilgi verdi. İşte, YKS 2. ek tercih kayıtlarında son durum...
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Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 26 Ekim-1 Kasım tarihlerinde yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 26-31 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilebilecek.
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Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekecek.
Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgeler ve tarihe göre işlem yapacak. Elektronik kayıt hariç üniversitelerdeki kayıt işlemleri, resmi iş günleri ve çalışma saatlerinde olacak.