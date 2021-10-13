YKS 2. ek tercihler ne zaman başlayacak? Üniversiteye yerleşmede 3'üncü ve son şans!
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından bu yıl ilk kez yapılacak olan ikinci ek yerleştirme süreci için nefesler tutuldu. ÖSYM'nin açıklamasına göre; merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleşmeyen adaylar ile TYT puanı 140-150 aralığında olan adaylar ve AYT/YDT puanı 170-180 aralığında olan adaylar 2. ek tercihlerde tercih yapabilecek. Peki, YKS 2. ek tercihler ne zaman başlayacak?
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2021-2022 eğitim yılında ilk kez üniversiteli olacak adaylar için son viraja girildi. Bu yıl ilk kez yapılacak 2. ek tercihler, binlerce adayın gündeminde yer alıyor. Öte yandan ÖSYM Başkanı Halis Aygün tercih sürecinin başlayacağını kişisel sosyal medya hesabından duyurdu. İşte, YKS 2. ek tercihleri hakkında tüm bilinmesi gerekenler...
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ÖSYM BAŞKANI DUYURDU
ÖSYM Başkanı Halis Aygün tercih sürecinin başlayacağını kişisel sosyal medya hesabından duyurdu. Aygün’ün paylaşımı şöyle:
“Değerli adaylarımız, 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme tercih işlemlerini yarın başlatacağız. Tercihlerinizi 14-18 Ekim tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr/ sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim.”
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İKİNCİ EK YERLEŞTİRMEDE KİMLER TERCİH YAPABİLECEK?
2021 YKS ikinci ek yerleştirmede, merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleşmeyen adaylar ile TYT puanı 140-150 aralığında olan adaylar ve AYT/YDT puanı 170-180 aralığında olan adaylar tercih yapabilecek. Ayrıca, özel yetenek sınavı sonucu ile bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran adaylar da ikinci ek yerleştirmede tercihte bulunabilecek.
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EN KÜÇÜK PUAN ŞARTI OLACAK MI?
Evet. 2021-YKS ikinci ek yerleştirmede, merkezi yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan, ancak yerleştirilen adaylardan bazılarının kayıt yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı oluşan Tablo-3'teki ön lisans programları ile Tablo-4'teki lisans programlarını, ilgili programın puan türünde programın en küçük puanına eşit veya daha büyük yerleştirme puanına sahip olan adaylar, merkezi yerleştirmede kontenjanı dolmayan ve en küçük puanı oluşmayan programları ise ilgili yerleştirme puanı hesaplanmış tüm adaylar tercih edebilecek.