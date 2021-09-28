YKS 2. ek tercihler ne zaman? sorusu için gözler ÖSYM'de... 140 puan alanlar YKS 3. tercih dönemini bekliyor!
YKS 2. ek tercih tarihleri için geri sayım devam ediyor. Üniversitelerin lisans ve ön lisans programlarına yerleşecek olan adaylar, YKS'de yapılacak üçüncü tercih dönemini beklemeye başladı. Bu yıla mahsus olmak üzere üniversite yerleştirmelerinde ikinci ek tercih dönemi gerçekleşecek ve TYT puanı en az 150, AYT ve YDT puanı en az 180 olan adaylar başvuru yapabilecekler. YKS ikinci ek tercihleri boş kontenjan bilgilerinin yer aldığı ek tercih kılavuzu ile tamamlanacak. İşte, 140 puan alanların merak ettiği "YKS 2. ek tercihler ne zaman?" sorusunun yanıtına yönelik detaylar.
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YKS ikinci ek tercihleri ne zaman sorusu, adayların gündeminde yer alıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2021-YKS) merkezi ve ek yerleştirme birinci ek tercih işlemlerinin ardından bu yıla özel uygulanacak "ikinci ek yerleştirme" süreci başlayacak. YKS 2. ek tercihleri tarihleri, 1. ek tercih sonuçları açıklandıktan sonra ilan edilmesi bekleniyor. 140/170 baraj puanı esas alınarak yapılacak YKS ikinci ek süreçleriyle ilgili tercih ve sonuç tarihleri ÖSYM tarafından ilerleyen haftalarda açıklanacak.
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YKS 2. EK TERCİH NE ZAMAN YAPILACAK?
Merkezi yerleştirmenin ardından boş kalan kontenjanlar için TYT ve AYT/YDT için yine 150/180 baraj puanı esas alınarak yapılacak "ek yerleştirme" ile 140/170 baraj puanı esas alınarak yapılacak "ikinci ek yerleştirme" süreçleriyle ilgili tercih ve sonuç tarihleri ÖSYM tarafından ilan edilecek. Tercih tarihleri henüz ilan edilmedi.
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2. EK TERCİHLER NASIL YAPILACAK?
Düşürülen baraj puanlarla tercihler bu aşamada yapılabilecek ve TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek. Baraj puanının düşürülmesi merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede tercih yapma hakkı kazanan adayların puanları ve sıralamasında değişikliğe neden olmayacak.
YÖK'ün açıklamasına göre uygulama, yükseköğretim kurumlarının mevcut kapasitelerinin en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla, "boş kalan kontenjanlar için ilave tercih fırsatı" anlamı taşıyor.
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Merkezi yerleştirmenin ardından boş kalan kontenjanlar için TYT ve AYT/YDT için yine 150/180 baraj puanı esas alınarak yapılacak "ek yerleştirme" ile 140/170 baraj puanı esas alınarak yapılacak "ikinci ek yerleştirme" süreçleriyle ilgili tercih ve sonuç tarihleri ÖSYM tarafından ilan edilecek.