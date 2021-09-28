YKS 2. ek tercihler ne zaman? sorusu için gözler ÖSYM'de... 140 puan alanlar YKS 3. tercih dönemini bekliyor!

2. EK TERCİHLER NASIL YAPILACAK? Düşürülen baraj puanlarla tercihler bu aşamada yapılabilecek ve TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek. Baraj puanının düşürülmesi merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede tercih yapma hakkı kazanan adayların puanları ve sıralamasında değişikliğe neden olmayacak.



YÖK'ün açıklamasına göre uygulama, yükseköğretim kurumlarının mevcut kapasitelerinin en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla, "boş kalan kontenjanlar için ilave tercih fırsatı" anlamı taşıyor.