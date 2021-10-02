YKS 2. ek tercihler ne zaman? 140 puanla tercih yapacaklar tarih bilgisine kilitlendi

ÖSYM Başkanı Halis Aygün konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ‘2'nci Ek Yerleştirme aşamasında, boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek" dedi. YKS 2. tercihleri için takvim ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.