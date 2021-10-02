YKS 2. ek tercihler ne zaman? 140 puanla tercih yapacaklar tarih bilgisine kilitlendi
Üniversite sınavında bu yıl bir ilk yapılacak ve ek tercihlerde yerleşemeyenler için 2'nci bir ek tercih süreci başlatılacak. Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı asgari 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, Alan Yeterlilik Testleri/Yabancı Dil Testi (AYT/YDT) puanı asgari 170 olan adaylar ise 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek. 140 puanla tercih yapacaklar tarih bilgisine kilitlendi. Peki, YKS 2. ek tercihler ne zaman, tarihler belli oldu mu?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
YKS'de merkezi ve ek yerleştirme sürecinin sona ermesiyle birlikte gözler 2'nci ek yerleştirme tarihlerine çevrildi. 2'nci ek yerleştirmelerle ilgili ilk açıklama ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün'den geldi.
2
ÖSYM Başkanı Halis Aygün konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ‘2'nci Ek Yerleştirme aşamasında, boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek" dedi. YKS 2. tercihleri için takvim ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.
3
4
YKS ek tercih kayıtları 4-7 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kayıtların tamamlanması ardından boş kontenjanlar belli olacak. TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarının boş kontenjanları için başvuru yapabilecek.