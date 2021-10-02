YKS 2. ek tercihler ne zaman? 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? Gözler üniversite boş kontenjan bilgisi ve tercih kılavuzunda!

YKS 2. ek tercih tarihleri ve boş kontenjanlar, herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar tarafından merak ediliyor. 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan 2021-YKS ek yerleştirme sonuçları 1 Ekim'de açıklandı, gözler 2. ek tercihlere çevrildi. YKS yerleştirme Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı asgari 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, Alan Yeterlilik Testleri/Yabancı Dil Testi (AYT/YDT) puanı asgari 170 olan adaylar ise 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek. 140 puanla tercih yapacaklar tarih bilgisine kilitlendi. Ancak YKS 2. ek tercih tarihleri henüz açıklanmadı.