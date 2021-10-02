YKS 2. ek tercihler ne zaman? 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? Gözler üniversite boş kontenjan bilgisi ve tercih kılavuzunda!
YKS 2. ek tercihler ne zaman, sorusu adayların odaklandığı konuların başında geliyor. Üniversitelere yerleştirmede açıklanan ek tercih sonuçlarının ardından süreç ikinci ek tercih dönemine geldi. YKS 2. ek tercih döneminde Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı asgari 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, Alan Yeterlilik Testleri/Yabancı Dil Testi (AYT/YDT) puanı asgari 170 olan adaylar ise 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek. Bu yıla mahsus uygulanacak olan YKS 2. ek tercihlerinin tarihleri ÖSYM kılavuzunda paylaşılacak. Gözler şimdi boş kontenjan ve tercih kılavuzunda. Peki, 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? İşte, detaylar.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
YKS 2. ek tercih tarihleri ve boş kontenjanlar, herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar tarafından merak ediliyor. 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan 2021-YKS ek yerleştirme sonuçları 1 Ekim'de açıklandı, gözler 2. ek tercihlere çevrildi. YKS yerleştirme Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı asgari 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, Alan Yeterlilik Testleri/Yabancı Dil Testi (AYT/YDT) puanı asgari 170 olan adaylar ise 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek. 140 puanla tercih yapacaklar tarih bilgisine kilitlendi. Ancak YKS 2. ek tercih tarihleri henüz açıklanmadı.
2
YKS'de merkezi ve ek yerleştirme sürecinin sona ermesiyle birlikte gözler 2'nci ek yerleştirme tarihlerine çevrildi. 2'nci ek yerleştirmelerle ilgili ilk açıklama ÖSYM Başkanı Prof. Dr.Halis Aygün'den geldi.
3
ÖSYM Başkanı Halis Aygün konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ‘2'nci Ek Yerleştirme aşamasında, boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek" dedi. YKS 2. tercihleri için takvim ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.
4
YKS ek tercih kayıtları 4-7 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kayıtların tamamlanması ardından boş kontenjanlar belli olacak. TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarının boş kontenjanları için başvuru yapabilecek.