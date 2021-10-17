YKS 2. ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YKS 3. yerleştirme tercih başvuru ekranı!

YKS 2. EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ÖSYM tarafından gerçekleşen YKS ek tercihleri 20-23 Eylül tarihleri aralığında alınmış ve sonuçlar 1 Ekim'de açıklanmıştı. YKS 2. ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz bir tarih belirtilmedi.



Ancak ilk tercih süreci göz önüne alınırsa 2. ek tercih sonuçlarının 26 Ekim'de açıklanması bekleniyor. Ancak konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.