YKS 2. ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YKS 3. yerleştirme tercih başvuru ekranı!
YKS 2. ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih, başvuru sürecinde son güne gelinmesinin ardından adayların odaklandığı konulardan oldu.ÖSYM tarafından 14 Ekim tarihinde başlayan 2021-YKS 2. ek tercihleri 18 Ekim tarihine kadar sürecek. 2021 YKS 3. tercihlerini ÖSYM AİS mobil uygulaması ve internet sitesinden yapacak öğrenciler, YKS ek tercih sonuçları için yapılacak açıklamayı bekleyecek. TYT puanı 140-150 aralığında olan adaylar ve AYT/YDT puanı 170-180 aralığında olan adaylar, tercih sonuçlarına göre üniversite kayıtlarını yapacak. Peki, YKS 2. ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ayrıntılar.
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YKS 2. ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, sorusu ÖSYM tarafından verilen başvuru sürecinin tamamlanmasına kısa süre kala gündeme geldi. ÖSYM Başkanı Aygün tarafından yapılan açıklamaya göre YKS 2. ek tercihleri 14-18 Ekim tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr internet sitesinden tamamlanacak. Yapılacak değerlendirme sonrası YKS 2. ek tercih sonuçları ilan edilecek. Ancak YKS 2. ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında henüz ÖSYM'den bir açıklama gelmedi.
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YKS 2. EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından gerçekleşen YKS ek tercihleri 20-23 Eylül tarihleri aralığında alınmış ve sonuçlar 1 Ekim'de açıklanmıştı. YKS 2. ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz bir tarih belirtilmedi.
Ancak ilk tercih süreci göz önüne alınırsa 2. ek tercih sonuçlarının 26 Ekim'de açıklanması bekleniyor. Ancak konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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YKS 2. EK TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2021-2022 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ikinci ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacaktır.
Adaylar, 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme tercihlerini, 14-18 Ekim 2021 tarihleri arasında T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacaklardır. 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme tercih işlemleri, 14 Ekim 2021 tarihinde saat 09.00’da başlayacak,18 Ekim 2021 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.
İkinci ek yerleştirme işlemine alınan tüm adayların sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacaktır. Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 26 Ekim-1 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 26-31 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.
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YKS İKİNCİ EK YERLEŞTİRMEDE EN KÜÇÜK PUAN ŞARTI OLACAK MI?
2021-YKS İkinci Ek Yerleştirmede;
a) Merkezî yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan ancak, yerleştirilen adaylardan bazılarının kayıt yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı oluşan Tablo-3'teki ön lisans programları ile Tablo 4'teki lisans programlarını, ilgili programın puan türünde programın en küçük puanına eşit veya daha büyük yerleştirme puanına sahip olan adaylar,
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b) Merkezi yerleştirmede kontenjanı dolmayan ve en küçük puanı oluşmayan programları ise ilgili yerleştirme puanı hesaplanmış tüm adaylar tercih edebileceklerdir.