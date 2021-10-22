YKS 2. Ek tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM YKS ek tercih sonuçları sorgulama sonuc.osym.gov.tr’de

YKS ek tercih sonuçları açıklandı. YKS 2. ek tercih sonuçları ile ilgili ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sonuçların 22 Ekim'den itibaren sorgulanacağı duyuruldu. Adaylar, ikinci ek yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden 22 Ekim 2021 tarihinde saat 10.00'dan itibaren öğrenebileceklerdir.