YKS 2. ek tercih ne zaman başlayacak? 140 puan alanlar için ÖSYM'den YKS açıklaması
YKS 2. ek tercihleri için geri sayım devam ediyor. Üniversiteye yerleşmede ikinci ek tercihleri ile şansını bir kez daha deneyecek olan adaylar, YKS 2. ek tercihlerini beklemeye başladı. 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirmeleri ile açıkta kalan kontenjanlar belirlenecek. TYT puanı 140-150 aralığında olan adaylar ve AYT/YDT puanı 170-180 aralığında olan adaylar YKS üçüncü ek yerleştirmelerinde tercih yapabilecekler. Gözler kılavuz bilgisine çevrilirken ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den konuyla ilgili açıklama geldi. Peki, YKS 2. ek tercih ne zaman başlayacak? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
2021-YKS İkinci Ek tercihleri ne zaman sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. YKS yerleştirme süreci ve ek yerleştirmede bir üniversiteye kaydolamayan adayların merakla beklediği açıklama ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den geldi. Aygün yaptığı açıklamada, "Ek yerleştirme sonucuna göre yerleşen adayların üniversite kayıtları tamamlandıktan sonra, üniversitelere yerleşip kayıt yaptırmayan aday sayıları toplanarak boş kontenjanlar belirlenecek ve İkinci Ek Yerleştirme Kılavuzu yayımlanacak." ifadelerini kullandı. YKS 2. ek tercih tarihlerinin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.
2
YKS 2. EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme’de; merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleşmeyen adaylar ile TYT puanı 140-150 aralığında olan adaylar ve AYT/YDT puanı 170-180 aralığında olan adaylar tercih yapabilecekler.
ÖSYM Başkanı Halis Aygün ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:
“2021-YKS sonucuna göre TYT sınav puanı (140.150) aralığında olan adaylar ile AYT/YDT sınav puanı (170.180) aralığında olan adayların OBP’leri eklenmiş yerleştirme puanları adayların sonuç belgelerine yansıtılmıştır. Ek yerleştirme sonucuna göre yerleşen adayların üniversite kayıtları tamamlandıktan sonra, üniversitelere yerleşip kayıt yaptırmayan aday sayıları toplanarak boş kontenjanlar belirlenecek ve İkinci Ek Yerleştirme Kılavuzu yayımlanacak. İkinci Ek Yerleştirme için merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleşmeyen adaylar ile TYT puanı (140,150) aralığında olan adaylar ve AYT/YDT puanı (170,180) aralığında olan adaylar tercih yapabilecekler.”
3
Adaylar ÖSYM’nin internet sitesinden puanlarına ve başarı sıralamalarına erişebiliyor. Bu yıla özel düzenlenecek ikinci ek yerleştirme tarihleri için de birinci ek yerleştirmelerin ardından oluşacak kontenjanların belirlenmesi bekleniyor. Konuyla ilgili ÖSYM'den ilerleyen günlerde açıklama gelmesi ön görülüyor.
4
ÖSYM SIKÇA SORULAN SORULARI YANITLADI
1. 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme ne zaman yapılacaktır?
2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme işlemleri, ek yerleştirmeden boş kalan kontenjanların belirlenmesinden sonra yapılacaktır. İkinci Ek Yerleştirme işlemlerine ilişkin tarihler, ÖSYM'nin internet adresinden adayların ve kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.
2. 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirmede kimler tercih yapabilecektir?
2021 YKS İkinci Ek Yerleştirmede; merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede bir yükseköğretimprogramına yerleşmeyen adaylar ile TYT puanı 140-150 aralığında olan adaylar ve AYT/YDT puanı 170-180 aralığında olan adaylar tercih yapabileceklerdir. Ayrıca, özel yetenek sınavı sonucu ile bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran adaylar da İkinci Ek Yerleştirmede tercih yapabileceklerdir.
3. 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirmede kimler tercih yapamazlar?
2021-YKS merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede ÖSYM tarafından bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirmede tercih yapamayacaklardır.
5
4. 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirmede en küçük puan şartı olacak mı?
Evet. 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirmede;
a) Merkezî yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan ancak, yerleştirilen adaylardan bazılarının kayıt yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı oluşan Tablo-3'teki ön lisans programları ile Tablo 4'teki lisans programlarını, ilgili programın puan türünde programın en küçük puanına eşit veya daha büyük yerleştirme puanına sahip olan adaylar,
b) Merkezi yerleştirmede kontenjanı dolmayan ve en küçük puanı oluşmayan programları ise ilgili yerleştirme puanı hesaplanmış tüm adaylar tercih edebileceklerdir.
5. 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirmede başarı sırası şartı olan programları kimler tercih edebilecektir?
Başarı sırası gerektiren yükseköğretim programlarını, merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede olduğu gibi 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirmede de sadece ilgili başarı sırası şartını sağlayan adaylar tercih edebileceklerdir.
6. 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirmede kullanılmak üzere yerleştirme puanı hesaplanan adaylar, 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirmede başarı sırası şartı olan programları tercih edebilecekler mi? 2021-YKS sonuçlarına göre SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı 170-180 aralığında olup ilgili yerleştirme puanı hesaplanan adaylardan Y-SAY, Y-SÖZ ve Y-EA puanı hesaplanan adaylar, gereken başarı sırası koşulunu sağlayamadıkları için başarı sırası koşulu olan programları tercih edemeyeceklerdir. Y-DİL puanı hesaplanan tüm adaylar ise DİL puan türünde başarı sırası koşulunu sağladıkları için öğretmenlik programlarını tercih edebileceklerdir.
6
7. 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirmede kullanılmak üzere hesaplanan yerleştirme puanları için başarı sırası sonuç belgelerinde neden yer almamaktadır?
2021-YKS İkinci Ek Yerleştirmede; merkezî yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan ancak yerleştirilen adaylardan bazılarının kayıt yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı oluşan ön lisans ve lisans programlarını, ilgili programın puan türünde programın en küçük puanına eşit veya daha büyük yerleştirme puanına sahip olan adaylar; merkezi yerleştirmede kontenjanı dolmayan ve en küçük puanı oluşmayan programları ise ilgili yerleştirme puanı hesaplanmış tüm adaylar tercih edebileceklerinden sonuç belgelerinde, ikinci ek yerleştirmede kullanılmak üzere hesaplanan yerleştirme puanları için başarı sırası yer almamaktadır.
7
*Sıkça Sorulan Sorular, adaylardan gelen sorulara göre güncellenecektir. İlgililerin güncelduyuruları/bilgileri takip etmeleri ve ÖSYM Çağrı Merkezinden (444 67 96 – 444 ÖSYM) bilgi edinmeleri önerilmektedir.
Ayrıntılı bilgi, ek yerleştirmeden boş kalan kontenjanların belirlenmesinden sonra hazırlanacak 2021- YKS İkinci Ek Yerleştirme Kılavuzunda yer alacaktır. Tercih yapacak adayların yayımlanacak olan 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme Kılavuzunu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.