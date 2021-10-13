YKS 2. ek tercih ne zaman? 140 puan alanların gözü YKS 2. ek tercih (yerleştirme) kılavuzunda
YKS ek tercih tarihleri ÖSYM tarafından duyuruluyor. YKS’de bu yıl ilk defa ikinci kez ek tercih alınacak. YKS ikinci ek yerleştirme için merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleşmeyen adaylar ile TYT puanı 140,150 aralığında olan adaylar ve AYT/YDT puanı 170,180 aralığında olan adaylar tercih yapabilecek. Peki, YKS ek tercih ne zaman yapılacak? YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte ÖSYM tarafından yapılan açıklamalar
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YKS 2. Ek tercih tarihlerinin ne zaman olduğu merak edilen konular arasında yer alıyor. YKS ek tercih süreci ile ilgili açıklama ÖSYM ve ÖSYM Başkanı Halis Aygün tarafından yapıldı. Başkan Aygün, ‘Ek yerleştirme sonucuna göre yerleşen adayların üniversite kayıtları tamamlandıktan sonra, üniversitelere yerleşip kayıt yaptırmayan aday sayıları toplanarak boş kontenjanlar belirlenecek ve İkinci Ek Yerleştirme Kılavuzu yayımlanacak.’ dedi.
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YKS 2. EK TERCİH NE ZAMAN YAPILACAK?
YKS ek tercihlerinin ne zaman yapılacağı ile ilgili yapılan açıklamada henüz bir tarih verilmedi. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, ‘2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme işlemleri, ek yerleştirmeden boş kalan kontenjanların belirlenmesinden sonra yapılacaktır. İkinci Ek Yerleştirme işlemlerine ilişkin tarihler, ÖSYM'nin internet adresinden adayların ve kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.’ denildi.
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ÖSYM Başkanı Halis Aygün, '2021-YKS sonucuna göre TYT sınav puanı [140,150) aralığında olan adaylar ile AYT/YDT sınav puanı [170,180) aralığında olan adayların OBP’leri eklenmiş yerleştirme puanları adayların sonuç belgelerine yansıtılmıştır. Ek yerleştirme sonucuna göre yerleşen adayların üniversite kayıtları tamamlandıktan sonra, üniversitelere yerleşip kayıt yaptırmayan aday sayıları toplanarak boş kontenjanlar belirlenecek ve İkinci Ek Yerleştirme Kılavuzu yayımlanacak. İkinci Ek Yerleştirme için merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleşmeyen adaylar ile TYT puanı [140,150) aralığında olan adaylar ve AYT/YDT puanı [170,180) aralığında olan adaylar tercih yapabilecekler.' dedi.
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YKS İKİNCİ EK YERLEŞTİRMEDE EN KÜÇÜK PUAN ŞARTI OLACAK MI?
Evet. 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirmede;
a) Merkezî yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan ancak, yerleştirilen adaylardan bazılarının kayıt yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı oluşan Tablo-3'teki ön lisans programları ile Tablo 4'teki lisans programlarını, ilgili programın puan türünde programın en küçük puanına eşit veya daha büyük yerleştirme puanına sahip olan adaylar,
b) Merkezi yerleştirmede kontenjanı dolmayan ve en küçük puanı oluşmayan programları ise ilgili yerleştirme puanı hesaplanmış tüm adaylar tercih edebileceklerdir.