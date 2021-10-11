140 puanlar ne zaman tercih yapacak? YKS 2. ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? Gözler ÖSYM’de

2021-YKS İKİNCİ EK YERLEŞTİRMEDE BAŞARI SIRASI ŞARTI OLAN PROGRAMLARI KİMLER TERCİH EDEBİLECEKTİR? Başarı sırası gerektiren yükseköğretim programlarını, merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede olduğu gibi 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirmede de sadece ilgili başarı sırası şartını sağlayan adaylar tercih edebileceklerdir.



2021-YKS İKİNCİ EK YERLEŞTİRMEDE KULLANILMAK ÜZERE YERLEŞTİRME PUANI HESAPLANAN ADAYLAR, 2021-YKS İKİNCİ EK YERLEŞTİRMEDE BAŞARI SIRASI ŞARTI OLAN PROGRAMLARI TERCİH EDEBİLECEKLER Mİ?



2021-YKS sonuçlarına göre SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı 170-180 aralığında olup ilgili yerleştirme puanı hesaplanan adaylardan Y-SAY, Y-SÖZ ve Y-EA puanı hesaplanan adaylar, gereken başarı sırası koşulunu sağlayamadıkları için başarı sırası koşulu olan programları tercih edemeyeceklerdir. Y-DİL puanı hesaplanan tüm adaylar ise DİL puan türünde başarı sırası koşulunu sağladıkları için öğretmenlik programlarını tercih edebileceklerdir.



2021-YKS İKİNCİ EK YERLEŞTİRMEDE KULLANILMAK ÜZERE HESAPLANAN YERLEŞTİRME PUANLARI İÇİN BAŞARI SIRASI SONUÇ BELGELERİNDE NEDEN YER ALMAMAKTADIR?



2021-YKS İkinci Ek Yerleştirmede; merkezî yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan ancak yerleştirilen adaylardan bazılarının kayıt yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı oluşan ön lisans ve lisans programlarını, ilgili programın puan türünde programın en küçük puanına eşit veya daha büyük yerleştirme puanına sahip olan adaylar; merkezi yerleştirmede kontenjanı dolmayan ve en küçük puanı oluşmayan programları ise ilgili yerleştirme puanı hesaplanmış tüm adaylar tercih edebileceklerinden sonuç belgelerinde, ikinci ek yerleştirmede kullanılmak üzere hesaplanan yerleştirme puanları için başarı sırası yer almamaktadır.