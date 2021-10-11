140 puanlar ne zaman tercih yapacak? YKS 2. ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? Gözler ÖSYM’de
YKS 2. Ek tercih kılavuzu ile ilgili araştırmalar hız kazandı. YKS ek tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından sıra 2. ek tercihe geldi. Ek Yerleştirme işlemleri, ek yerleştirmeden boş kalan kontenjanların belirlenmesinden sonra yapılacak. ÖSYM Başkanı Halis Aygün tarafından yapılan açıklamada kimlerin 2. ek tercihte işlem yapabileceği duyuruldu ve tercihlere dair bilgi verildi. Peki, YKS 2. ek tercih ne zaman? 140 puanlar ne zaman tercih yapacak?
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YKS 2. ek tercih süreci için geri sayım başladı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün YKS 2. Ek tercihleri ile ilgili yaptığı açıklamada, ‘Ek yerleştirme sonucuna göre yerleşen adayların üniversite kayıtları tamamlandıktan sonra, üniversitelere yerleşip kayıt yaptırmayan aday sayıları toplanarak boş kontenjanlar belirlenecek ve İkinci Ek Yerleştirme Kılavuzu yayımlanacak.’ dedi. ÖSYM tarafından yapılan duyuruda da ise merak edilen sorular cevaplandı.
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YKS 2. EK TERCİH TARİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
YKS 2. ek tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, ‘2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme işlemleri, ek yerleştirmeden boş kalan kontenjanların belirlenmesinden sonra yapılacaktır. İkinci Ek Yerleştirme işlemlerine ilişkin tarihler, ÖSYM'nin internet adresinden adayların ve kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.’ denildi.
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, '2021-YKS sonucuna göre TYT sınav puanı [140,150) aralığında olan adaylar ile AYT/YDT sınav puanı [170,180) aralığında olan adayların OBP’leri eklenmiş yerleştirme puanları adayların sonuç belgelerine yansıtılmıştır. Ek yerleştirme sonucuna göre yerleşen adayların üniversite kayıtları tamamlandıktan sonra, üniversitelere yerleşip kayıt yaptırmayan aday sayıları toplanarak boş kontenjanlar belirlenecek ve İkinci Ek Yerleştirme Kılavuzu yayımlanacak. İkinci Ek Yerleştirme için merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleşmeyen adaylar ile TYT puanı [140,150) aralığında olan adaylar ve AYT/YDT puanı [170,180) aralığında olan adaylar tercih yapabilecekler.' dedi.
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YKS İKİNCİ EK YERLEŞTİRMEDE KİMLER TERCİH YAPABİLECEKTİR?
2021 YKS İkinci Ek Yerleştirmede; merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleşmeyen adaylar ile TYT puanı 140-150 aralığında olan adaylar ve AYT/YDT puanı 170-180 aralığında olan adaylar tercih yapabileceklerdir. Ayrıca, özel yetenek sınavı sonucu ile bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran adaylar da İkinci Ek Yerleştirmede tercih yapabileceklerdir.
2021-YKS merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede ÖSYM tarafından bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirmede tercih yapamayacaklardır.
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YKS İKİNCİ EK YERLEŞTİRMEDE EN KÜÇÜK PUAN ŞARTI OLACAK MI?
Evet. 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirmede;
a) Merkezî yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan ancak, yerleştirilen adaylardan bazılarının kayıt yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı oluşan Tablo-3'teki ön lisans programları ile Tablo 4'teki lisans programlarını, ilgili programın puan türünde programın en küçük puanına eşit veya daha büyük yerleştirme puanına sahip olan adaylar,
b) Merkezi yerleştirmede kontenjanı dolmayan ve en küçük puanı oluşmayan programları ise ilgili yerleştirme puanı hesaplanmış tüm adaylar tercih edebileceklerdir.
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2021-YKS İKİNCİ EK YERLEŞTİRMEDE BAŞARI SIRASI ŞARTI OLAN PROGRAMLARI KİMLER TERCİH EDEBİLECEKTİR?
Başarı sırası gerektiren yükseköğretim programlarını, merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede olduğu gibi 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirmede de sadece ilgili başarı sırası şartını sağlayan adaylar tercih edebileceklerdir.
2021-YKS İKİNCİ EK YERLEŞTİRMEDE KULLANILMAK ÜZERE YERLEŞTİRME PUANI HESAPLANAN ADAYLAR, 2021-YKS İKİNCİ EK YERLEŞTİRMEDE BAŞARI SIRASI ŞARTI OLAN PROGRAMLARI TERCİH EDEBİLECEKLER Mİ?
2021-YKS sonuçlarına göre SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı 170-180 aralığında olup ilgili yerleştirme puanı hesaplanan adaylardan Y-SAY, Y-SÖZ ve Y-EA puanı hesaplanan adaylar, gereken başarı sırası koşulunu sağlayamadıkları için başarı sırası koşulu olan programları tercih edemeyeceklerdir. Y-DİL puanı hesaplanan tüm adaylar ise DİL puan türünde başarı sırası koşulunu sağladıkları için öğretmenlik programlarını tercih edebileceklerdir.
2021-YKS İKİNCİ EK YERLEŞTİRMEDE KULLANILMAK ÜZERE HESAPLANAN YERLEŞTİRME PUANLARI İÇİN BAŞARI SIRASI SONUÇ BELGELERİNDE NEDEN YER ALMAMAKTADIR?
2021-YKS İkinci Ek Yerleştirmede; merkezî yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan ancak yerleştirilen adaylardan bazılarının kayıt yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı oluşan ön lisans ve lisans programlarını, ilgili programın puan türünde programın en küçük puanına eşit veya daha büyük yerleştirme puanına sahip olan adaylar; merkezi yerleştirmede kontenjanı dolmayan ve en küçük puanı oluşmayan programları ise ilgili yerleştirme puanı hesaplanmış tüm adaylar tercih edebileceklerinden sonuç belgelerinde, ikinci ek yerleştirmede kullanılmak üzere hesaplanan yerleştirme puanları için başarı sırası yer almamaktadır.