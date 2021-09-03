YKS 140 puanla tercihler ne zaman yapılacak? YKS ek tercih tarihleri için gözler ÖSYM'de!
YKS ek tercih tarihleri için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından açıklanan üniversite yerleştirme sonuçlarının ardından adayların gözü 2021 YKS ek tercih tarihlerine çevrildi. Bu yıla özel uygulanacak "ikinci ek yerleştirme" sürecinde, Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı asgari 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, Alan Yeterlilik Testleri/Yabancı Dil Testi (AYT/YDT) puanı asgari 170 olan adaylar ise 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek. Peki, YKS 140 puanla tercihler ne zaman yapılacak? İşte, 2021 YKS ek tercih tarihleri hakkında ayrıntılı bilgiler.
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140 puan alanlar için ek tercih tarihleri adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. Boş kontenjanlar için tercihlerini gerçekleştirecek olan adaylar bu yıla mahsus 140 puanla tercih yapabilecekler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan karara göre TYT puanı asgari 140, AYT/YDT puanı asgari 170 olan adaylar, tercih sıralamalarını ek kontenjan kılavuzu bilgilerine göre gerçekleştirecek. Ek yerleştirme" ile 140/170 baraj puanı esas alınarak yapılacak "ikinci ek yerleştirme" süreçleriyle ilgili tercih ve sonuç tarihleri ÖSYM tarafından ilan edilecek.
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YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN?
2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme ve ek yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlar için bu seneye özel "ikinci ek yerleştirme" yapılacak.
Düşürülen baraj puanlarla tercihler bu aşamada yapılabilecek ve TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek.
Merkezi yerleştirmenin ardından boş kalan kontenjanlar için TYT ve AYT/YDT için yine 150/180 baraj puanı esas alınarak yapılacak "ek yerleştirme" ile 140/170 baraj puanı esas alınarak yapılacak "ikinci ek yerleştirme" süreçleriyle ilgili tercih ve sonuç tarihleri ÖSYM tarafından ilan edilecek.
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Adayların yüzde 86’sı yerleşti
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “2021-YKS’de tercih yapan adayların yüzde 85,80’i yükseköğretim programlarına yerleşti. Adaylarımızın yüzde 52,02’si ilk üç tercihinden birine yerleşti. Adayların yüzde 27,52si 1’inci tercihine, yüzde 14,41’i 2’nci tercihine, yüzde 10,09’u 3’üncü tercihine yerleşti” dedi. Elektronik kayıtlar 4-8 Eylül tarihleri arasında alınırken, üniversite kayıtları 6-10 Eylül tarihleri arasında yapılacak.
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Üniversitelerin hukuk bölümlerinde 16 bin 267’lik kontenjanın 15 bin 759’u doldu, şu an 508 boş kontenjan gözüküyor. Devlet üniversitelerinin hukuk bölümlerinde sadece 44 boş kontenjan kaldı onlar da Türk Alman Üniversitesi ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nde.
-Tıpta toplam 17 bin 545 kontenjan vardı. 17 bin 271’i doldu, 274 boş kontenjan var. Bunların 258’i devlet üniversitelerinde.
- Mühendislikte 69 bin 575 kontenjan vardı. 60 bin 17’si doldu. 9 bin 658 boş kontenjan gözüküyor. Bunların 7 bin 74’ü vakıf, bin 863 devlet, 621’i ise Kıbrıs üniversitelerinde.
- Öğretmenlikte kontenjan toplam 42 bin 584’tü. 41 bin 773’ü doldu. 811’i boş kaldı.
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- Mimarlık bölümlerinde 7 bin 581 kontenjanın 6 bin 86’sı doldu, bin 495’i boş kaldı.
- Sıralama barajı olan Diş Hekimliği’nde 8 bin 783 kontenjanın 8 bin 567’si doldu, 216’sı boş kaldı.
- Eczacılık’ta toplam 4 bin 220 kontenjanın tamamı doldu.
- Bilgisayar Yazılımcılığı’nda 12 bin 175 kontenjanın 11 bin 989’u dolarken, 186 boş kaldı.
- Sözel bölümlerde toplam 109 bin 929 boş kontenjan var, 87 bin 121’i doldu, 22 bin 758 boş kaldı.
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- Sayısal da ise toplam 192 bin 141 kontenjanın 162 bin 102’si doldu. 31 bin 39’u boş kaldı.
- En çok boş kontenjanın olduğu Eşit ağırlıkta 173 bin 308 kontenjanın, 108 bin 361’i doldu. 64 bin 947 kontenjan boş kaldı.
- Yabancı Dil’de kontenjan sayısı 25 bin 626’ydı, 24 bin 203’ü doldu, bin 423’ü boş kaldı.