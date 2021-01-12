Yiyeni öldüren balon balığından süslere ilgi büyük

Japonya'da işinde usta kişiler tarafından özel izin belgeli olarak balon balığının yemeğinin yapıldığını söyleyen İbrahim Çakmak, "Balon balığı, Japonya'da meşhur bir yiyecek. Özel bıçaklarla kesiliyor. Şu anda ülkemiz denizlerinde de görülmeye başlandı. İstanbul taraflarında balıkçılar oldukça şikayetçi bu türden. Öldürüp kuyruğunu getirenlere para verilmesi gibi çalışmalara bile başlandı. İnsanlar balon balığını bilmiyorlar, kedi balığı sanıyorlar. Dikkat edilmesi gerekli. Süs eşyası olarak da insanlara farklı geldiği için büyük ilgi görüyor" diye konuştu.