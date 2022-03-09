Yitzak Yitzhak Herzog kimdir? İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un biyografisi...

1960 doğumlu olan Yitzhak Herzog, İsrail'in cumhurbaşkanı olan İsrailli politikacı ve İsrail Yahudi Ajansı'nın eski başkanıdır. Babası üç yıl boyunca İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi olarak görev yaptığı sırada, Herzog New York'ta yaşadı ve Ramaz Okulu'na gitti. Sonraki yıllarda lisede okurken, Herzog Cornell Üniversitesi ve New York Üniversitesi'nde ileri düzeyde bir akademik eğitim aldı ve yazları Camp Ramah'da geçirdi. Ayrıca Brooklyn'deki Lubavitcher Rebbe'yi ziyaret etmek için babasına eşlik etti.



1978'in sonunda İsrail'e döndüğünde, İsrail Savunma Kuvvetleri'ne katıldı ve İstihbarat Kolordusu'nun 8200 Birimi'nde bir subay olarak görev yaptı.



Herzog, Tel Aviv Üniversitesi'nde hukuk okudu. Babası Herzog, Fox & Ne'eman tarafından kurulan bir hukuk firmasında çalıştı.



Herzog, bir avukat olan Michal ile evli ve üç oğlu var. Tel Aviv'in Tzahala semtindeki çocukluğunu geçirdiği evinde yaşıyor.