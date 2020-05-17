Yine uyarıları dinlemediler

En geniş katılımlı protesto gösterileri Berlin, Stuttgart ve Münih’de gerçekleşti. Özellikle sosyal medya üzerinden örgütlenen grupların çağrıları büyük destek buluyor. Protestocular, koronavirüsün gerçekte olmadığını ve bunun bir komplo teorisi olduğunu savunuyorlar. Bill Gates ve eşi Melinda Gates’in Almanya’yı ele geçirdiğini de iddia ediyorlar. Bu iddialarına gerekçe olarak da Bill Gates’in, Kovid-19 salgınına karşı yürütülen aşı ve ilaç araştırmalarına para desteği vermesini gösteriyorlar.