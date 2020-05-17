Yine uyarıları dinlemediler

Almanya’da Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan önlemler, ülkenin farklı kentlerinde binlerce kişi tarafından protesto edildi.
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En geniş katılımlı protesto gösterileri Berlin, Stuttgart ve Münih’de gerçekleşti. Özellikle sosyal medya üzerinden örgütlenen grupların çağrıları büyük destek buluyor. Protestocular, koronavirüsün gerçekte olmadığını ve bunun bir komplo teorisi olduğunu savunuyorlar. Bill Gates ve eşi Melinda Gates’in Almanya’yı ele geçirdiğini de iddia ediyorlar. Bu iddialarına gerekçe olarak da Bill Gates’in, Kovid-19 salgınına karşı yürütülen aşı ve ilaç araştırmalarına para desteği vermesini gösteriyorlar.
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Berlin’deki Rosa-Luxemburg Meydan’ında, Federal Meclis’in önünde ve Alexander Meydanı’ndaki gösteriye yüzlerce kişi katıldı. Göstericiler, üzerinde ‘Sağlık terörünü durdurun’ ve ‘Korona yanlış alarmı’ yazan dövizler taşıdı.
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Bu gösterilere aşırı sağcıların katıldığı gerekçesiyle solcu gruplar da karşıt gösteriler düzenledi. Polis eylemler sırasında sosyal mesafeye uyulması ve 50’den fazla kişinin katıldığı gösterilere izin verilmediği yönünde uyarılarında bulundu. Bazı gösterilere 50’den fazla kişi katılınca ve uyarılar dikkate alınmayınca çok sayıda kişi gözaltına alındı.
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Stuttgart’ta geçen hafta olduğu gibi bu hafta da Kovid-19 önlemlerini protesto etmek amacıyla Cannstatter Wasen alanında düzenlenen gösteride 5 bin kişi toplandı. Stuttgart kent yönetimi, geçen hafta 5 bine kadar kişinin katıldığı ve sosyal mesafe kuralına uyulduğu gösterilere izin vermişti.
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Gösteriyi düzenleyen Michael Ballweg burada yaptığı açıklamada, eyaletin kısıtlamalarını Anayasa Mahkemesi’ne taşıyacağını ifade etti. Münih’te de Theresienwiese alanında düzenlenen gösteriye binlerce kişi katıldı.
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Münih Eyalet yönetimi alanda bin kişinin gösteri yapmasına izin vermişti ancak gösteriye katılan kişi sayısı bini aşınca polis yüzlerce kişiyi alanın dışına çıkardı. Frankfurt, Hamburg, Köln, Düsseldorf, Potsdam, Essen kentlerinde yüzlerce kişinin Kovid-19 önlemlerine karşı gösterilere katıldığı bildirildi. Ülkede mart ayı başında alınan önlemler ve yasak kararlarına karşı ilk eylem mart ayının son haftasında yapılmıştı.