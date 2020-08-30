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Hürriyet
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Avrupa
Ali VARLI, BERLİN / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 30 Ağustos 2020 - 10:12 | 

Yine olay çıkardılar

Almanya’nın başkenti Berlin’de, koronavirüs önlemlerinin tamamen kaldırılmasını isteyen ve pandemiyi inkâr eden yaklaşık 38 bin kişinin katıldığı gösteri, kurallara uyulmadığı gerekçesiyle polis tarafından sonlandırıldı.

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‘Querdenken 711’ adlı oluşumun organize ettiği yürüyüşe katılanlar önce kent merkezindeki Unter den Linden Caddesi’nde toplandı. Ardından Friedrich Caddesi’nde yürüyüşe geçen göstericiler, polis tarafından maske ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarıldı.

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Ancak yapılan anonslar işe yaramayınca müdahale etmek zorunda kalan polis, göstericileri zaman zaman şiddet kullanarak dağıttı. Böylece yürüyüş yapılamadı. Polisin bu kararını kabul etmeyen göstericiler, yasaklanmasına rağmen oturma eylemiyle gösteriyi sürdürdü.

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Bazı göstericilerin güvenlik güçlerine şişe atması ve kurallara uymamasının ardından polis, zaman zaman biber gazı kullandı ve bazı göstericileri gözaltına aldı. 3 bin polisin görev aldığı gösterilerde 7’si polis çok sayıda kişi yaralandı, 300 gösterici ise geçici olarak gözaltına alındı.

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Polisin verdiği bilgiye göre öğleden sonra ise Zafer Anıtı ve çevresinde yürüyüş yapma planı olmayan göstericiler ise belirlenen korona önlemlerine uyma konusunda daha dikkatli davrandı. Göstericilerin bu tutumu üzerine polis müdahalede etmedi, burada miting yapıldı.

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Almanya genelinde katılımın sağlandığı yürüyüşe yabancı ve İslam karşıtı parti AfD de katılım çağrısında bulundu. Yürüyüşçüler arasında aşırı sağcı ‘İmparatorluk Vatandaşları’ adlı örgütün üyelerinin çokluğu göze çarptı.

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Çok sayıda göstericinin üzerine giydiği tişörtlerdeki yazıların da aşırı sağcıların kullandığı harf karakterleriyle yazıldığı dikkati çekti. Aşırı sağcılar, ‘Biz Halkız’, ‘Direniş’, ‘Korona Diktatörlüğüne son’ ve ‘Hükümet istifa’ sloganları attı.

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Berlin Eyaleti İçişleri Senatörlüğü, Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirlerin protesto edileceği gösterileri yasalara aykırı olduğu gerekçesiyle yasaklamış, Başbakan Angela Merkel de yasağı desteklemişti. Fakat Berlin İdare Mahkemesi, bu protesto gösterisinin düzenlenmesine izin verdi.

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