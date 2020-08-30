Yine olay çıkardılar

Bazı göstericilerin güvenlik güçlerine şişe atması ve kurallara uymamasının ardından polis, zaman zaman biber gazı kullandı ve bazı göstericileri gözaltına aldı. 3 bin polisin görev aldığı gösterilerde 7’si polis çok sayıda kişi yaralandı, 300 gösterici ise geçici olarak gözaltına alındı.