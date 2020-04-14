Yine genç sevgili buldu

KISA BİR İLİŞKİ Kate Beckinsale, ondan önce de yine 20'li yaşlarındaki Matt Rife ile kısa bir ilişki yaşadı. Beckinsale, 1995 ile 2003 yılları arasında Martin Sheen ile bir birliktelik yaşadı. Beckinsale'in bu ilişkiden 21 yaşında Lily adlı bir kızı bulunuyor. Oyuncu, bu ilişkinin ardından yönetmen Len Wiseman ile 12 yıllık bir evlilik yaşadı.