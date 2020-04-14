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Haber Giriş: 14 Nisan 2020 - 10:47,

Yine genç sevgili buldu

Kocasından boşandıktan sonra hep kendisinden genç erkeklerle flört eden ünlü oyuncu yine kuralı bozmadı. 46 yaşındaki oyuncu aşk defterine 22 yaşında bir isim daha yazdı.

BACKGRID USA, BACKGRID UK

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1KIZINDAN BİR YAŞ BÜYÜK

KIZINDAN BİR YAŞ BÜYÜK

Ünlü oyuncu Kate Beckinsale, kızından bir yaş büyük müzisyen sevgilisi Goody Grace el ele objektiflere yakalandı. Beckinsale ve Grace, Los Angeles'ta bir parkta el ele yürüyüş yaparken görüntülendi.

2OCAK AYINDAN BERİ BİRLİKTELER

OCAK AYINDAN BERİ BİRLİKTELER

Kate Beckinsale ile Grace'in bu yılın ocak ayından bu yana birlikte oldukları belirtiliyor. Görüntülendiklerini fark eden iki sevgili buna aldırış etmeden yürüyüşlerini sürdürdü. 

3BOŞANDIKTAN SONRA HEP GENÇ SEVGİLİLERİ OLDU

BOŞANDIKTAN SONRA HEP GENÇ SEVGİLİLERİ OLDU

Kate Beckinsale, bundan önce 26 yaşındaki oyuncu Pete Davidson ile kısa süren bir aşk yaşamıştı. Davidson, Beckinsale'den ayrıldıktan sonra önce oyuncu Andie McDowell'ın kızı ile flört etti. Şu sıralarda da Cindy Crawford'un kızı Kaia ile birlikte.

4KISA BİR İLİŞKİ

KISA BİR İLİŞKİ

Kate Beckinsale, ondan önce de yine 20'li yaşlarındaki Matt Rife ile kısa bir ilişki yaşadı. Beckinsale, 1995 ile 2003 yılları arasında Martin Sheen ile bir birliktelik yaşadı. Beckinsale'in bu ilişkiden 21 yaşında Lily adlı bir kızı bulunuyor. Oyuncu, bu ilişkinin ardından yönetmen Len Wiseman ile 12 yıllık bir evlilik yaşadı.

5BECKINSALE YALNIZ DEĞİL

BECKINSALE YALNIZ DEĞİL

Kate Beckinsale, kendisinden genç erkeklere gönlünü kaptıran tek kadın ünlü değil. İşte yaşça daha genç erkeklerle evlenen ya da mutlu bir ilişki sürdüren ünlüler.

6KOCASINDAN 9 YAŞ BÜYÜK

KOCASINDAN 9 YAŞ BÜYÜK

Model Miranda Kerr, ikinci evliliğini yaptığı Evan Spiegel'dan 9 yaş büyük.

7DIAZ DA GENÇ ERKEKLE EVLENDİ

DIAZ DA GENÇ ERKEKLE EVLENDİ

Cameron Diaz ile eşi Benjie Madden arasında 7 yaş fark var. Diaz eşinden daha büyük.

8TAM 10 YAŞ

TAM 10 YAŞ

Shakira, uzun süreli sevgilisi Gerard Pigue'den 10 yaş büyük.

9ONLAR ARASINDA DA 10 YAŞ VAR

ONLAR ARASINDA DA 10 YAŞ VAR

Priyank Chopra da eşi NicK Jonas'tan 10 yaş büyük.

1012 YAŞ FARK

12 YAŞ FARK

Lisa Bonet eşi Jason Momoa'dan 12 yaş daha büyük.

11LOPEZDAN 6 YAŞ GENÇ

LOPEZ'DAN 6 YAŞ GENÇ

Alex Rodriguez, nişanlısı Jennifer Lopez'dan 6 yaş daha genç.

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