Yine genç sevgili buldu

Kocasından boşandıktan sonra hep kendisinden genç erkeklerle flört eden ünlü oyuncu yine kuralı bozmadı. 46 yaşındaki oyuncu aşk defterine 22 yaşında bir isim daha yazdı.
BACKGRID USA, BACKGRID UK
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KIZINDAN BİR YAŞ BÜYÜK
Ünlü oyuncu Kate Beckinsale, kızından bir yaş büyük müzisyen sevgilisi Goody Grace el ele objektiflere yakalandı. Beckinsale ve Grace, Los Angeles'ta bir parkta el ele yürüyüş yaparken görüntülendi.
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OCAK AYINDAN BERİ BİRLİKTELER
Kate Beckinsale ile Grace'in bu yılın ocak ayından bu yana birlikte oldukları belirtiliyor. Görüntülendiklerini fark eden iki sevgili buna aldırış etmeden yürüyüşlerini sürdürdü.
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BOŞANDIKTAN SONRA HEP GENÇ SEVGİLİLERİ OLDU
Kate Beckinsale, bundan önce 26 yaşındaki oyuncu Pete Davidson ile kısa süren bir aşk yaşamıştı. Davidson, Beckinsale'den ayrıldıktan sonra önce oyuncu Andie McDowell'ın kızı ile flört etti. Şu sıralarda da Cindy Crawford'un kızı Kaia ile birlikte.
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KISA BİR İLİŞKİ
Kate Beckinsale, ondan önce de yine 20'li yaşlarındaki Matt Rife ile kısa bir ilişki yaşadı. Beckinsale, 1995 ile 2003 yılları arasında Martin Sheen ile bir birliktelik yaşadı. Beckinsale'in bu ilişkiden 21 yaşında Lily adlı bir kızı bulunuyor. Oyuncu, bu ilişkinin ardından yönetmen Len Wiseman ile 12 yıllık bir evlilik yaşadı.
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BECKINSALE YALNIZ DEĞİL
Kate Beckinsale, kendisinden genç erkeklere gönlünü kaptıran tek kadın ünlü değil. İşte yaşça daha genç erkeklerle evlenen ya da mutlu bir ilişki sürdüren ünlüler.
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KOCASINDAN 9 YAŞ BÜYÜK
Model Miranda Kerr, ikinci evliliğini yaptığı Evan Spiegel'dan 9 yaş büyük.
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DIAZ DA GENÇ ERKEKLE EVLENDİ
Cameron Diaz ile eşi Benjie Madden arasında 7 yaş fark var. Diaz eşinden daha büyük.
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TAM 10 YAŞ
Shakira, uzun süreli sevgilisi Gerard Pigue'den 10 yaş büyük.
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ONLAR ARASINDA DA 10 YAŞ VAR
Priyank Chopra da eşi NicK Jonas'tan 10 yaş büyük.
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12 YAŞ FARK
Lisa Bonet eşi Jason Momoa'dan 12 yaş daha büyük.
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LOPEZ'DAN 6 YAŞ GENÇ
Alex Rodriguez, nişanlısı Jennifer Lopez'dan 6 yaş daha genç.