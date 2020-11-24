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Hürriyet
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Haber Giriş: 24 Kasım 2020 - 09:33 | 

Yine de denize girdi

Ünlü yıldız bu ayın başında kolunu kırdığını bir sosyal medya paylaşımıyla takipçilerine duyurmuştu.

Mega News Agency

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Fakat buna rağmen önceki gün plaj keyfi yapmaktan da geri kalmadı. Güzel oyuncu dün de alçıya alınan kolunu korumaya çalışarak denize girdi.

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Ünlü oyuncu Rose McGowan, birkaç haftadır Meksika'da tatil yapıyor. McGowan'a, geçen temmuz ayından bu yana birlikte olduğu sevgilisi Ivan ile Pearl (İnci) adlı köpeği de eşlik etti.

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47 yaşındaki Rose McGowan, önceki gün de plajda görüntülendi. Alt kısmı siyah, üst parçası sarı bir bikini giyen McGowan, kolu alçıda olmasına rağmen denize girdi.

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McGowan, alçıdaki kolunu ıslanmaktan korumak için de büyük bir çaba sarf etti. Ünlü oyuncunun bu sıralarda yüzünün güldüğü, keyfinin yerinde olduğu görüldü.

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Rose McGowan daha sonra Ivan adlı sevgilisinin yanına giderek onunla bir sürü sohbet etti. Bir ara da köpeği Pearl ile oynadı.

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Güzel oyuncu, ABD'de bu ayın başında yapılan ABD seçimleriyle ilgili haber okurken merdivenlerden düşüp kolunu kırmıştı.

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 O sırada da Meksika'da bulunan McGowan, daha sonra hastaneye kaldırılmış ve kolu alçıya alınmıştı.

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 Yıldız, hastanede çekilen bir fotoğrafını paylaşıp bu tedavinin kendisine 250 dolara mal olduğunu belirtmişti.

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Aynı zamanda bir aktivist de olan Rose McGowan, bu paylaşımında ABD'deki sağlık politikasını da eleştirmişti.

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Meksika'da 250 dolara yapılan tedavinin, ABD'De 10 bin dolar tutacağını ileri sürmüştü.

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