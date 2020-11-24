Yine de denize girdi

Fakat buna rağmen önceki gün plaj keyfi yapmaktan da geri kalmadı. Güzel oyuncu dün de alçıya alınan kolunu korumaya çalışarak denize girdi.Ünlü oyuncu Rose McGowan, birkaç haftadır Meksika'da tatil yapıyor. McGowan'a, geçen temmuz ayından bu yana birlikte olduğu sevgilisi Ivan ile Pearl (İnci) adlı köpeği de eşlik etti.47 yaşındaki Rose McGowan, önceki gün de plajda görüntülendi. Alt kısmı siyah, üst parçası sarı bir bikini giyen McGowan, kolu alçıda olmasına rağmen denize girdi.McGowan, alçıdaki kolunu ıslanmaktan korumak için de büyük bir çaba sarf etti. Ünlü oyuncunun bu sıralarda yüzünün güldüğü, keyfinin yerinde olduğu görüldü.Rose McGowan daha sonra Ivan adlı sevgilisinin yanına giderek onunla bir sürü sohbet etti. Bir ara da köpeği Pearl ile oynadı.Güzel oyuncu, ABD'de bu ayın başında yapılan ABD seçimleriyle ilgili haber okurken merdivenlerden düşüp kolunu kırmıştı. O sırada da Meksika'da bulunan McGowan, daha sonra hastaneye kaldırılmış ve kolu alçıya alınmıştı. Yıldız, hastanede çekilen bir fotoğrafını paylaşıp bu tedavinin kendisine 250 dolara mal olduğunu belirtmişti.Aynı zamanda bir aktivist de olan Rose McGowan, bu paylaşımında ABD'deki sağlık politikasını da eleştirmişti. Meksika'da 250 dolara yapılan tedavinin, ABD'De 10 bin dolar tutacağını ileri sürmüştü.