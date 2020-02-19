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Haber Giriş: 19 Şubat 2020 - 09:49, /

Yine bir ödül gecesi, kırmızı halıdayız

Müzik dünyası Grammy Ödülleri'nin ardından bir kez daha heyecanlı bir gecede buluştu. Bu kez Grammy'nin eşdeğeri sayılan ve müzik endüstrisinin en saygın ödüllerinden biri olan Brit Ödülleri sahiplerini buldu.

BACKGRID UK, BACKGRID USA, AP, AFP, REUTERS

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1

40'ıncı yılını kutlayan ödül gecesi Londra'daki O2 Arena'da yapıldı. Ödül kazananlar bir yana gecenin kırmızı halısında da renkli görüntüler yaşandı. Ünlü konuklar birbirinden iddialı kıyafetleriyle objektif karşısına çıktı. İşte "eski tüfekler" ile genç kuşak sanatçıları bir adaya getiren Brit Ödülleri'nin gecesinden objektiflere yansıyanlar.

2

Montana Brown

3

Montana Brown

4

Laura Whitmore

5

Amber Davies

6

Joy Crookes

7

Daisy Maskell

8

Mabel

9

Ashley Roberts

10

Billie Eilish

11

Billie Eilish

12

Abbey Crouch

13

Abbey Crouch

14

Ellie Goulding

15

Ellie Goulding

16

Hailee Steinfeld

17
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