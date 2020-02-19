Yine bir ödül gecesi, kırmızı halıdayız

40'ıncı yılını kutlayan ödül gecesi Londra'daki O2 Arena'da yapıldı. Ödül kazananlar bir yana gecenin kırmızı halısında da renkli görüntüler yaşandı. Ünlü konuklar birbirinden iddialı kıyafetleriyle objektif karşısına çıktı. İşte "eski tüfekler" ile genç kuşak sanatçıları bir adaya getiren Brit Ödülleri'nin gecesinden objektiflere yansıyanlar.