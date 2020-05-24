Yılmaz Erdoğan, Ersin Korkut'a kötü haberi nasıl verdi?
Yılmaz Erdoğan, CNN TÜRK Instagram hesabında Damla Uğurtürk'ün sorularını yanıtladı. Yılmaz Erdoğan, sakatlığı nedeniyle Survivor'dan elenen Ersin Korkut'a köpeğinin ölüm haberini nasıl verdiğini anlattı.
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1
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MESSİ'İ TÜM TÜRKİYE TANIDI
-Ersin Survivor'da inanılmazdı. Çok izam, mantık sahibi, çok aklı başında birisi. Ben Survivor'dan iyi bir sonuç alacağını bekliyordum. Mess'i tüm Türkiye'nin tanıyacağına kim inanırdı. Acun onu önerdi o da her işte olduğu gibi abisine sordu. Ben de "olur" dedim.
2
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ZOR BİR KONUŞMA OLDU
Ersin çok çalıştı, o yüzden atışları iyiydi. Giderek çok hızlandı ve şeyi çok iyi idare etti. Öfkesini mesela çok iyi idare etti. Olay biraz daha büyüdü Acun sen söyle dedi bana ama süreci asıl yöneten Acun, reyting kaygısı olsa bunu yayında da yapabilirdi. Buradan ona teşekkür ederim. Tam onların konsey bitti. İlk telefon teması kurunca ben söyledim. Zor bir konuşma oldu.
3
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SEVMEKLE ALAKALI BİR DURUM
Ersin köpek beslemeyle alakası olan biri değildi ama aralarında çok güzel bir bağ vardı. Bence Ersin ve köpeği meselesini geçti, sevmek bağlanmakla alakalı bir durum.