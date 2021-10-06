Yıllara meydan okuyor... Ziynet Sali'den 46 yaş pozu

Çocuk gibi heyecanlıyım Ebru Yaşar, önceki akşam Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde konser verdi. Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yaşar, “Bir çocuk gibi heyecanlıyım. Dün gece uyuyamadım. Ama sevenlerim, eşim, dostum yanımda olduğu için de rahatım” dedi. Sahneye çıkan sanatçı, “Yalan”, “Seni Anan Benim İçin Doğurmuş”, “Aşkımız Buraya Kadar” gibi sevilen şarkılarını konuklarıyla hep bir ağızdan söyledi. Pandemi sonrası verdiği Harbiye konseri için aylarca hazırlanan Ebru Yaşar’a sahnede kalabalık bir dans grubu da eşlik etti.