Yıllara meydan okuyor... Ziynet Sali'den 46 yaş pozu
Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...
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1
Yaz bitmez
Ziynet Sali önceki gün Girne tatilinden kareleri sosyal medya hesabından hayranların beğenisine sundu. Beyaz mayosu ile dikkat çeken 46 yaşındaki Sali, fotoğrafın altına şu notu yazdı: “Biz yaz bitti demeden yaz bitmez.”
2
Aleyna’dan 'Real Love'
Aleyna Tilki’nin dünyaca ünlü DJ/prodüktör Dillon Francis’le birlikte hazırladığı şarkısı “Real Love” yayınlandı. Francis, geçtiğimiz haftalarda Beyond Wonderland Festivali sahnesinde şarkıyı ilk kez Amerikalı müzikseverlerle buluşturmuştu. Francis’in yeni albümü “Happy Machine”, Warner Music ve Mad Decent etiketiyle beğeniye sunuldu. Albümün Aleyna Tilki’yle hazırladığı çıkış şarkısı “Real Love” da yayınlandığı gün büyük ilgi gördü.
3
Çocuk gibi heyecanlıyım
Ebru Yaşar, önceki akşam Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde konser verdi. Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yaşar, “Bir çocuk gibi heyecanlıyım. Dün gece uyuyamadım. Ama sevenlerim, eşim, dostum yanımda olduğu için de rahatım” dedi. Sahneye çıkan sanatçı, “Yalan”, “Seni Anan Benim İçin Doğurmuş”, “Aşkımız Buraya Kadar” gibi sevilen şarkılarını konuklarıyla hep bir ağızdan söyledi. Pandemi sonrası verdiği Harbiye konseri için aylarca hazırlanan Ebru Yaşar’a sahnede kalabalık bir dans grubu da eşlik etti.
4
19 Ekim’de yayında
Kaan Müjdeci’nin yazıp yönettiği ilk dizisi “Hamlet”, yeni nesil içerik platformu GAİN’de seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Shakespeare’in eserinden uyarlanarak gerçek bir hikâyeyle harmanlanan dizi 19 Ekim’de yayınlanacak. Büyükada’daki “fayton krallığı” üzerinden Türkiye’nin çarpıcı gerçeklerini anlatan dizide Erdal Beşikçioğlu, Elit İşcan, Şebnem Bozoklu, Hatice Aslan, Ahmet Rıfat Şungar, Murat Kılıç, Cihat Tamer ve Mustafa Alabora gibi ünlü oyuncular rol alıyor.
5
Size spor yaptırayım
Gülşen, önceki gün Bebek’te görüntülendi. Aracıyla hareket halinde olan şarkıcı, trafiğin sıkışmasıyla birlikte ise yanına gelen muhabirlere selam verdi. Muhabirlere “Size biraz spor yaptırayım” diye espri yapan Gülşen, Londra’ya yerleşeceği haberleriyle ilgili ise “Öyle bir şey yok” şeklinde konuştu. (Deniz BOY)
6
Eğlenceli konser
Rana önceki akşam Bodrum Azka Otel’de sahne aldı. Yaklaşık iki saat sahnede kalan Rana, sevilen şarkılarıyla konuklarına eğlenceli bir gece yaşattı.
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Bir yıl sonra İzmir'de
Cem Yılmaz, “Diamond Elite Platinum Plus” gösterisiyle bir yıl sonra İzmirli hayranlarıyla buluşacak. Ünlü komedyen, 14-15 ve 16 Ekim’de İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne alacak. Kerki Solfej ve CMYLMZ Fikir Sanat’ın düzenlediği gösteri, ardından İstanbul’da da sahnelenecek.
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Pati Gönüllüleri'nin iyilik hareketine katıldı
Oyuncu Deniz Işın ve hayvanseverlerden oluşan “Pati Gönüllüleri” ekibi, Patibüs ile sokak kedilerini besleme ve farkındalık yaratmak amacıyla İzmir ve İstanbul’un belirli noktalarında sokak kedilerini besledi. Veteriner hekimi ve gönüllüleriyle birlikte ikinci kez yola çıkan gezici araç Patibüs, 12 farklı lokasyona giderek 4 gün boyunca sokak kedilerini besledi. Gidilen lokasyonlarda ilgiyle karşılanan Patibüs, sokak kedilerinin mama ve su ihtiyaçlarını karşılıyor. Göktürk Hayvanseverler Derneği Barınağı’nı da ziyaret ederek buradaki tüm hayvan dostlarını besledi
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Duygusal anlar yaşadı
Türkan Şoray, Rumeli Hisarı’nda bulunan Türkan Şoray İlkokulu’nu ziyaret etti. İBB ve Sarıyer Belediyesi işbirliği ile pandemi döneminde tamamen yıkılarak yeniden inşa edilen okulu gören usta oyuncu, duygusal anlar yaşadı. Şoray’a İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç eşlik etti. Türkan Şoray, “Çocuklar şimdi burada rahat rahat koşacak. Çünkü onların eğlenmeye de hakları var” dedi.
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Formula1’de DJ kabininde
Doğukan Manço, 8-9-10 Ekim tarihlerinde Intercity İstanbul Park’ta düzenlenecek Formula1’in finalinde sahne alacak. Motor sporlarına olan ilgisi ve profesyonel drift kariyeri ile de farklı projelere imza atan Manço, yarışları izledikten sonra 10 Ekim’de kabine geçecek. Ünlü DJ, “Dünyanın en iyi pilotları ile tanışıp, yarışlarını kendi şehrimizde izledikten sonra onlara müzik yapacağım. Formula1’in o müthiş heyecanını paylaşacağız” dedi.