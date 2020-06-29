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Haber Giriş: 29 Haziran 2020 - 08:48,

Zeynep Tokuş'tan cesur hareket!

Yoga eğitmeni olan eski Türkiye güzeli Zeynep Tokuş, tatilde de sporuna ara vermiyor.

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Tokuş, Fethiye’de tekne ile açıldı ve güverte kısmında güneşe karşı yoga, pilates yaptı.

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O anları sosyal medya hesabından paylaşan Tokuş, “Hiç kimsenin gökyüzünü tavana çevirmesine izin verme” dedi.

3Türkiye eski güzeliydi... Oyunculuğu bıraktı, artık bambaşka bir hayatı var
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Türkiye eski güzeliydi... Oyunculuğu bıraktı, artık bambaşka bir hayatı var!

Zeynep Tokuş, 1998 yılında katıldığı güzellik yarışması ile tanınmış, ardından Kenan İmirzalıoğlu ile başrolünü paylaşığı Deli Yürek dizisiyle şöhretin zirvesine çıkmıştı.

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En son 'Buzda Dans' yarışmasında boy gösteren Zeynep Tokuş, üniversite aşkı Erdem Yılmaztürk ile evlendikten sonra ekranlardan uzaklaştı.

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Kendisine yepyeni bir hayat kuran Zeynep Tokuş, yoga eğitmenliğine başladı.

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Yaptığı akrobatik yoga hareketleri ile nefesleri kesen ve fotoğraflarını Instagram'da yayınlayan Zeynep Tokuş, son paylaşımı ile sosyal medyayı salladı.

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42 yaşında ve 3 çocuk annesi Tokuş'un zorlu hareketi beğeni toplarken, kusursuz fiziği dikkatlerden kaçmadı.

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Zeynep Tokuş fotoğrafının altına şu notu düştü:

"Korku nedir? Korku bilinmeyendir,bilmediğindir..Eğer korktuğun şeyle tanışır, onu pratik eder öğrenirsen bu senin için bir özgürlük alananı daha yaratacak... Hatta belki korktuğun sevdiğin olacak...Korkularla tanışılsın, arkadaş olunsun veee yaz oyunları başlasın!"

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