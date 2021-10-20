Yıllar sonra ortaya çıktı... Ünlü oyuncu Ebru Polat'ın klibinde oynamış!
Şimdilerde ekranlarda fırtınalar estiren ve milyonlarca lira kazanan oyuncuları ilk olarak nerelerde gördük, hangi dizi ve filmlerde izledik hatırlıyor musunuz?
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Ekranların en çok kazanan başrol oyuncularından olan Ebru Şahin'in yıllar önce Ebru Polat'ın 'Babamın Emanetiyim' klibinde oynadığı ortaya çıktı.
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2.Sayfa programına konuk olan Ebru Polat "Katalogdan gördüm, çok beğendim. Hiç değişmedi. Çok ışığı olan bir kız. Ebru çok güzel görünüyordu, 'Gelinlik çok yakışır' dedim. Çok saf, masum bir şarkıydı. Çok güzel çok tatlı bir kız..." dedi.
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ONLARI İLK NEREDE GÖRDÜK?
Şimdilerde ekranlarda fırtınalar estiren ve milyonlarca lira kazanan oyuncuları ilk olarak nerelerde gördük, hangi dizilerde izledik hatırlıyor musunuz?
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“İbrahim Selim ile Bu Gece”nin bu haftaki konuğu genç oyuncu İpek Filiz Yazıcı oldu.Rol aldığı AŞK101 dizisiyle yıldızı parlayan İpek Filiz Yazıcı, yaptığı açıklamkalarla dikkat çekti.
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RUSYA'DA YAYINLANDI
10-11 yaşlarında Tarkan ile birlikte bir reklam filminde rol aldığını da anlatan genç oyuncu “O reklam filmi Rusya’da yayınlanmıştı, o zamanlar Tarkan ile reklam filminde rol almanın havasını da okulda arkadaşlarıma atmışlığım da oldu ama kötücül bir yerden değil elbette daha sempatik bir yerden diyebiliriz bu hava atmaya.” dedi.
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Şimdi 20 yaşında olan oyuncu ilk kez 'Babam ve Ailesi' dizisiyle izleyici karşısına çıkmıştı...
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Birkan Sokullu, Tuğba Ekinci’nin 'Kutu Kutu' klibinde rol almış!
Birkan Sokullu’nun 15 yıl önce Tuğba Ekinci’nin “Kutu Kutu” klibinde oynadığı ortaya çıktı.
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Son dönemde adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu Birkan Sokullu, 2005 yılında çekilen klipte rol aldığında henüz oyunculuk kariyerine başlamamıştı.
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Yıllar sonra yeniden gündeme gelen o klipte Birkan Sokullu ile Tuğba Ekinci’nin yatak sahnesi de yer alıyor.
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MİRAY DANER'İN İLK DİZİSİ
Medcezir dizisiyle adını duyuran Miray Daner'in ilk kez Zil Çalınca dizisiyle kamera karşısına geçtiği ortaya çıktı.
Ünlü oyuncu Miray Daner, YouTube'ta yayınlanan İbrahim Selim ile Bu Gece programının konuğu oldu. Merak edilenlerini ve bilinmeyenlerini anlatan Daner, samimi açıklamalarda bulundu.
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İlk kez Zil Çalınca dizisiyle kamera karşısına geçtiğini belirten Daner şunları söyledi;
7 yaşımda oyunculuğa başladım. Beni sete annem getirip götürüyordu. Çocuk oyuncu olmak çok acayip bir şey setteyken herkes ‘benimle oyun oynuyor’ diye düşünmüştüm. İlk seçildiğimde o kadar heyecanlanmıştım ki anneme 'Annecim ne kadar para ödememiz gerekiyor' diye sormuştum. Çünkü çocuk aklımla bir şeye sahip olabilmem için bir para vermem gerekiyor diye düşünüyordum. İlk başrolüm ‘Zil Çalınca’ dizisindeydi. Disney Channel kanalında yayınlandı. Kariyerim öyle başladı...
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İLK İŞ İLK ROL İLK ROL ARKADAŞI
Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra 2001 yılında Çağan Irmak imzalı 'Bana Şans Dile' filmi ile izleyici karşısına çıkan Rıza Kocaoğlu, rol arkadaşının yeni yaşını Instagram'da paylaştığı film karesi ile kutladı.
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Kocaoğlu, Melisa Sözen'in fotoğrafının altına şu notu düştü:
"İstanbul ilk iş ilk rol arkadaşı,tanımaktan,oynamaktan en mutlu olduğum,güzel kalpli,güzel bakışlı canım kardeşim iyi ki doğdun nice mutlu senelere Melisa Sözen" notu ile paylaştı.
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YAŞ 15-16...
Usta oyuncu Türkan Şoray sosyal medya hesabından nostaljik bir paylaşımda bulundu. Kariyerinin ilk yıllarına ait bu kareyi paylaşan Şoray altına, 'Yaş 15-16...İlk filmlerimin seti... Yüzümden mutluluk saçılıyor' notunu düştü.
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1960 yılında Yeşilçam'a Türker İnanoğlu ve Memduh Ün sayesinde adım atan Türkan Şoray ilk olarak 'Köyde Bir Kız Sevdim' filmiyle kamera karşısına geçti. Daha sonra birbirinden önemli projelerde yer alan Şoray en son 'Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam' dizisinde rol aldı.
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2 GECE GÖZÜME UYKU GİRMEDİ
Figüran olarak Aşk-ı Memnu setlerinde yer alan Dilara Öztunç, Bir süredir setlerden uzak duruyor. Dilara Öztunç, televizyon tarihine damga vuran dizi Aşk-ı Memnu'da figüranlık yapmış ve 'Kıvanç Tatlıtuğ ile öpüşeceğim için 2 gece gözüme uyku girmedi.' sözleri ile gündemde yer almıştı.
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2019 yılında fotoğrafçı sevgilisi Umut Kızıltan ile nikah masasına oturan ve yılın dört mevsimi dünyayı gezen Öztunç, Aşk-ı Memnu macerasını katıldığı programda anlatmıştı...
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Öztunç "Kıvanç Tatlıtuğ ile öpüşeceğim için 2 gece gözüme uyku girmedi. Çok heyecanlandım. Sette karşı karşıya geldiğimizde ise titredim. Kıvanç bendeki gerginliği görünce 'Korkma, rahat ol. Ateşli değil, masum bir şekilde öpeceğim seni. Fark etmeyeceksin bile. İş bu' dedi. Beni o kadar rahatlattı ki ne olduğunu anlamadan sahneyi çektik. Ama büyüsü hala kaldı" demişti...
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Dilara Öztunç ve eşi çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarında takipçileri ile paylaşıyorlar.
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İLK ROLÜM
Son dönemde yer aldığı projelerle adını geniş kitlelere duyuran oyuncu Mert Yazıcıoğlu, Youtube'da yayınlanan İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk oldu. Yakışıklı oyuncu karayerinin nasıl başladığını ve ilk filmini anlattı.
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İşte Mert Yazıcıoğlu'nun açıklamaları;
Lise yıllarımda bir kız arkadaşımın oynadığı dizi setine gitmiştim, orada oyuncu Can Sipahi ile tanıştım. Sete gide gele merak ettim. Can'a 'bu iş nasıl yapılıyor' diye sordum. O da beni kayıtlı olduğu ajansa yazdırdı.
Bir buçuk, iki sene 400 tane deneme çekimine gittim. Arada yardımcı oyuncu olarak bir iki yerde oynadım. 'Dedemin İnsanları' filminde bir ya da iki saniyem var. Mert Fırat'ın bebeği ile olduğu sahneydi. 'Dua' edin dediler bize. Ben de orada gerçekten dua ediyordum, ilk tecrübem oydu. (gülüyor) Sonra ajans çalışanları 'bir eğitim mi alsan' diye öneride bulundu. Ben de kabul ettim. 'Karagül' dizisine başladım öyle devam ettim.
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DUYGULANDIRAN ANI
Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın, Instagram sayfasında oğlu Murat ile fotoğrafını paylaştı. Arkın, 1979 yapımı 'Vatandaş Rıza' filmi ile ilgili bir detayı da takipçilerine anlattı...
"Vatandaş Rıza filmini çekeceğim.Anne arıyorum, buluyorum, çocuk arıyor, buluyorum. Ama ikisini bir araya getirince istediğim ana-oğul sıcaklığını göremiyorum. Bir gün eve geldim. Karım, Murat’ı kucağında uyutuyor.Onu öylesine ana gibi, sımsıcak bir merhamet ve şefkatle kucaklamış ki, cennetten bir resim görür gibi oldum."
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"Böylece yine Vatandaş Rıza’ya başladık.Ben köyden gelme biriyim.Karım, oğlum, öylesine büyük ve güzel hayallerle bir gecekonduyu bitirip içine girdik ki, mutluluktan o gece ağladık."
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"Ama bir zenginin oğlu, keyif için gelip yuvamızı yıktı. Çiçeklerimizi, emeğimizi, hayallerimi arabasıyla ezip geçti. Bende hak arama adına Atatürk heykeli önünde açlık grevine başladım.Murat dört yaşında. Aylardan Kasım. Öldüresiye bir soğuk var. Üstelik üç itfaiye arabası su sıkıyor ki, yağmurlu bir gece olsun."
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GÖZYAŞLARIMI TUTAMADIM
"Murat, ilk açlık grevine katılan yakınım olacak. Soğuğun tazyikli suyun, yağmuru içinden yürüyüp gelecek. ‘Beni babamdan kimse ayıramaz.’ deyip yanıma oturacak.Yağmurun içinde karanlıkta küçücük bedenini gördüm. Dişleri takırdıyor, titriyordu.‘Beni babamdan kimse ayıramaz.’ dedi. Gelip yanıma oturdu.Gözyaşlarımı tutamadım.Bereket şiddetli yağmur yüzüme vurduğundan ağladığım belli olmuyordu."
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"Bu bir film sahnesi değildi. Murat, küçücük yüreğiyle babadan ayrı kalmanın acısını kavuşmanın mutluluğunu o gece, yağmur altında yanımda yaşıyordu.Bu yüzden hep bizi birbirimizden kimse ayıramaz deriz."
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İBO İLE GÜLŞAH: İLK FİLMİM
Yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın üstlendiği boşrollerini ise Kemal Sunal ile Gülşah Soydan'ın üstlendiği 'İbo ile Güllüşah' filminin Oya'sını hatırladınız mı?
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1978 yapımı filmde 'Gazeteci Oya' karakterine hayat veren oyuncu, şimdilerde sinemanın ustaları arasında girmeyi başarmış bir isim...
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'Gazeteci Oya'ya hayat veren usta yazar Vedat Türkali'nin oyuncu kızı Deniz Türkali!
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Türkali fotoğrafı 'İbo ile Güllüşah ilk filmim' notu ile Instagram'da paylaştı...
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ŞENER ŞEN İLE KAMERA KARŞISINDA
Ekranların en sevilen oyuncularından Burçin Terzioğlu ilk kez kamera karşısına usta oyuncu Şener Şen ile geçti.
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1986 yapımı 'Çıplak Vatandaş' filminde rol alan Terzioğlu, oyunculuğa çocuk yaşında adım attı.
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BURÇİN TERZİOĞLU - 1986 PERİHAN ABLA
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HAYATINI DEĞİŞTİREN YARIŞMA
Aybüke Pusat’ın nasıl ünlü olduğu ortaya çıktı.
Aybüke Pusat çok başarılı bir balerinken sakatlanınca her şeye küsüp evine kapandı. Arkadaşlarının zoruyla katıldığı Kim Milyoner Olmak İster? İse hayatını değiştirdi.
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YARIŞMAYA GİT!
Onu ekranda görenler güzellik yarışmasına katılması için teşvik etti. O da denileni yaptı. Miss Turkey 2014’e katılıp üçüncü oldu. Ardından da şöhret geldi.
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Pusat, Medcezir, O Hayat Benim, Familya, Söz ve Şahin Tepesi dizilerinde rol aldı.
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23 YIL SONRA
Demet Sağıroğlu, uzun süren sessizliğini “Açık Çay” adlı single’ıyla bozdu. Şarkıya sürprizli bir de klip çekildi.
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Çekimde Sağıroğlu’na 23 yıl önce “Arnavut Kaldırımı” ve “Aşk Perisi” kliplerinde de rol alan, o dönemin küçük yıldızı Batuhan Aydar eşlik etti.
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Demet Sağıroğlu ve Batuhan Aydar, 23 yıl önce “Arnavut Kaldırımı” klibinde birlikte kamera karşısına geçmişti.
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ŞÖHRET OLMADAN ÖNCE...
Popçu Gülşen'in şöhret olmadan önce Tulga Aktuğ'un klibinde oynadığı ortaya çıktı.
FOTOĞRAFLAR: HÜRRİYET ARŞİV - INSTAGRAM
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Ünlü popçu 1995 yılında çekilen "Ay Bu Kız Beni Öldürecek" klibi ile şöhret macerasına başladı.
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Geçen 23 yılda, Gülşen kariyerini zirveye çıkarırken, Tulga Aktuğ kendisine kameralardan uzak bir yaşam kurdu.
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'İçerde' dizisinde Komiser Selim rolü ile izleyici karşısına çıkan Uğur Yıldıran, şu sıralar 'Çukur' ile ekranlarda...
Dizide 'Kemal' karakterine hayat veren ve izleyiciden tam not alan genç oyuncuyu ilk kez nerede gördüğünüzü hatırlıyor musunuz?
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1981 yılında İstanbul'da doğan Yıldıran, Gazi Üniversitesi Spor Akademisi Jimnastik Bölümü mezunu...
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Türk izleyici profesyonel dansçı olan Uğur Yıldıran'ı ilk kez Türkiye'yi Hadise'nin temsil ettiği 2009'daki Eurovision yarışmasında gördü...
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Yıldıran'ın Hadise'ye sarılarak verdiği pozlar sosyal medyada şaşkınlık yarattı.
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Genç oyuncunun yıllar içindeki değişimi gözlerden kaçmadı.
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2011 yılında izleyici ile buluşan 'Kolej Günlüğü' dizisini hatırlayanlar var mı?
Onur, Mert ve Elif'in hikayesini anlatan dizi çok uzun soluklu olmamıştı... Buna rağmen dizi sektörüne iki başarılı isim kazandırdı!
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Dizide Mert karakterine hayat veren Furkan Andıç, 'Tatlı İntikam' dizisi ile şöhretin zirvesine çıktı. Son olarak Meryem'de canlandırdığı 'Savaş Sargun' karakteri ile gündemdeydi....
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Tuba Büyüküstün, Mimar Sinan Üniversitesi Sahne Dekor ve Tasarım bölümünde okurken, okulda fotoğraf çeken bir fotoğrafçı tarafından tesadüfen keşfedilmişti.
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Tuba Büyüküstün’ün de birçok star isim gibi ünlü olmadan figüranlık yaptığı ve kliplerde rol aldığı biliniyor.
Güzel oyuncunun geçmişte klibinde oynadığı isimler arasında en büyük rakibi olarak gösterilen Beren Saat’in eşi Kenan Doğulu’nun olması ise özellikle dikkat çekiyor.
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Büyüküstün, Kenan Doğulu’nun 2003 yılında piyasaya çıkardığı “Demedi Deme” albümünde yer alan “Tanımamışsın” klibinde rol almış ve güzel oyuncunun sadece birkaç saniye yakın plan görüntüsüne yer verilmişti.
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Yayınlandığı dönemde beğeniyle izlenen Huzur Sokağı dizisindeki 'üniversiteli kız'ın kim olduğunu biliyor musunuz?
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O genç kız 1987 doğumlu oyuncu Özge Gürel'den başkası değil!
Lise yıllarında kamera önüne merak saran Gürel, oyunculuk kariyerine tematik kanallarda yayınlanan tv filmlerindeki minik rollerle başladı...
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Kiraz Mevsimi dizisiyle ilk başrolünü alan ve şöhretin zirvesine çıkan Gürel, hayran kitlesini bir hayli arttırdı. Ünlü oyuncu televizyon dünyasının en çok aranan isimlerinden.
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AHMET KURAL - 2007 FİKRİMİN İNCE GÜLÜ
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BERGÜZAR KOREL - 1998 KIRIK HAYATLAR
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BURCU BİRİCİK - 2007 MAÇOLAR
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ÇAĞATAY ULUSOY - 2009 ARKA SOKAKLAR
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ENGİN ALTAN DÜZYATAN - 2002 KOÇUM BENİM
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ERKAN PETEKKAYA - 1998 GÜZEL GÜNLER
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KADİR DOĞULU - 2010 KÜÇÜK SIRLAR
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KENAN İMİRZALIOĞLU - 1998 DELİ YÜREK
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MURAT YILDIRIM - 1999 AYRILSAK DA BERABERİZ
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NESLİHAN ATAGÜL - 2006 YAPRAK DÖKÜMÜ
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SİNEM KOBAL - 2001 DADI
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1994 GÜLŞEN ABİ
"İçerde" dizisinde "Alyanak" karakterini canlandıran Yıldıray Şahinler'i Türk izleyicisi aslında 1994 yapımı TRT dizisi "Gülşen Abi" ile tanıdı.
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Şahinler, başrolünde Haluk Bilginer'in oynadığı sitcom'da, bir gazetede çalışan ve kendini tavuk zanneden “Nejat” karakteriyle izleyiciyi güldürmüştü. O yıllardan bu yana daha çok tiyatroya ağırlık veren ve dizilerde fazla rol almayan başarılı sanatçı, son senelerde TV ekranlarına geri dönmüştü.
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Aynı dizide Halit Ergenç de konuk oyuncu olarak rol almıştı.