Yıllar sonra gömüldüğü yerden çıkarıldı! Binlerce kemik birleştirilmeye başlandı: 'Bu kadar büyüğünü ilk kez yapıyoruz'

"BENİM İÇİN DE İLK KEZ BÖYLE BİR DENEYİM OLDU"

Hem kazı sürecine hem de iskeletin yapıştırma aşamasına gönüllü olarak katılan Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğrencisi Ayşe Alkaş, "Yaklaşık bir hafta süren kazı çalışmasında tüm kemiklerini, omurlarını ve kafatasını çıkardık. Şu anda birleştirme aşamasındayız, kemikleri sıralıyor, omurları birleştiriyoruz. Bazı kemiklerde kırıklar, bazı yerlerde deformasyonlar mevcut. Öğrencilerin bu sürece aktif olarak katılması da çok güzel. Benim için de ilk kez böyle bir deneyim oldu.