Gündem Haberleri

Yıllar sonra gömüldüğü yerden çıkarıldı! Binlerce kemik birleştirilmeye başlandı: 'Bu kadar büyüğünü ilk kez yapıyoruz'

#Mersin#Fin Balinası#Müze Bahçesi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2025 10:11

Mersin'de 4 yıl önce ölen ve müze bahçesine gömülen 16 metrelik Fin balinası, bir haftalık heyecanlı çalışmanın ardından çıkarılmıştı. Balinanın çıkarılan büyüklü küçüklü bine yakın kemiği, şimdi tek tek yapıştırılarak yeniden bir araya getiriliyor.