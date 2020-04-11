Yıllar sonra anlattı! Saruhan Hünel'in büyük pişmanlığı

Alişan, Saruhan Hünel'in burnunu nasıl kırdığını şu sözlerle anlattı; Kavga sahnesi vardı 2 ve ya 3. bölümde! Kavga sahnelerine de yeni başlıyoruz, bu işte ben de yeniyim. Yine senaryo gereği birini kurtarıyorum. Yönetmen 'vur' dedi. Saruhan'a vurdum. 'Olmadı, uzak geçti' dedi. Ben bir kez daha vurdum yine olmadı. Sonra Saruhan gösterdi 'böyle vurursan daha inandırıcı olur' dedi. Ben de o gazla bir vurdum, burnu kırıldı. Sahuran bana doğru dönünce burnu kanlar içindeydi… Hastaneye gitti, burnu o yüzden bu şekil de estetik oldu!