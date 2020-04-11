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Haber Giriş: 11 Nisan 2020 - 11:22 | 

Yıllar sonra anlattı! Saruhan Hünel'in büyük pişmanlığı

Televizyon dünyasının ünlü isimleri bugüne kadar hiç bilmediğimiz sırlarını açıkladı. Kimi eşini aldattığını söyledi, kimi de sevdiği insanlar tarafından dolandırıldığını... İşte ünlü isimlerin bugüne kadar hiç duymadığınız itirafları...

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Saruhan Hünel, kardeşi Aslı Hünel’in Instagram üzerinden yayınlanan programına konuk oldu. Ünlü oyuncu, geçmişte oynamayı kabul etmediği dizinin “Muhteşem Yüzyıl” olduğunu söyledi ve ekledi, “O dizide olsaydım çok mutlu olurdum.”

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Ünlü şarkıcı Aslı Hünel’in Tuzla Belediyesi Instagram hesabından yayınlanan “Aslı Hünel ile Rengarenk” programına bu hafta oyuncu abisi Saruhan Hünel konuk oldu. Oyuncu, aslında komik ve eğlenceli biri olduğunu ama izleyicinin kendisini öyle rollerde görmek istemediğini söyledi: “Özel hayatta eğlenceli olmam demek dizide veya filmde de aynı etkiyi yapacak anlamına gelmiyor. Ben iyi kahraman ve aşk adamı oynamaya devam etmeyi tercih ediyorum.” Hünel, gelen rolleri kabul ederken çok dikkatli olduğunu belirtip başından geçen bir anısını anlattı:

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“Timur Savcı, ‘Bir dizi yapıyorum o dizide sana çok güzel bir rol var ve ben senin orada olmanı çok istiyorum’ demişti. Tarihi dizi olduğunu söyleyince, ‘Türkiye tarihi dizilerde çok başarılı olmuyor seni tenzih ediyorum. Yok, başka bir işte çalışırız’ dedim.

Benim oynamadığım iş, dünyada ve Türkiye’de çok sevilip beğenildi. ‘Muhteşem Yüzyıl’dı rol teklif ettiği dizi. O an basiretim bağlandı belki de... O dizide olsaydım çok memnun ve mutlu olurdum.”

4 Aslı Hünel’in abisi olmak çok lezzetli
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Aslı Hünel’in abisi olmak çok lezzetli

İzleyicilerden gelen “Aslı Hünel’in abisi olmak nasıl bir duygu?” sorusuna “Çok lezzetli. Aslı Hünel, kardeşliğiyle, merhametiyle, el maharetiyle sadece ben değil sevdiği herkese çok lezzetli gelen bir insandır” diye cevap verdi.

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Televizyon dünyasının ünlü isimleri bugüne kadar hiç bilmediğimiz sırlarını açıkladı. Kimi eşini aldattığını söyledi, kimi de sevdiği insanlar tarafından dolandırıldığını... İşte ünlü isimlerin bugüne kadar hiç duymadığınız itirafları...

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Pınar Deniz, İbrahim Selim’in programına konuk oldu. Oyuncu, “Vatanım Sensin” dizisinde Miray Daner’le tokat provasında çok tekrardan birbirlerinin yüzlerini kızarttıklarını ve bu yüzden yönetmenden azar işittiklerini söyledi.

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Oyuncu Pınar Deniz, İbrahim Selim’in sunduğu “İbrahim Selim ile Bu Gece” programına konuk oldu. Deniz, karantina sonrası yeni normal hayatını anlattı: “Yeni normal diye bir şeyin olmasına inanmıyorum. Sokakta herkes maskeli. İlk önce çok kötü hissettim kendimi, üzüldüm. Sonra bunun olması gerektiğini algıladım. Karantinada çok yemek yedim. Uyku düzenim bozuldu. Spor yapmadım. Kitap okuyabildim. Film izlemeye odaklanamadım.”

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“Vatanım Sensin” dizisinin kendisi için özel olduğunu belirten Deniz, “Benim oyunculuk algımın ilk başladığı diziydi. İşe başladığımda o kadar heyecanlıydım ki... Yönetmenlere ‘Osmanlıca öğrenebilirim’ demiştim.

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Birinci bölümde Miray’la (Daner) tokat sahnemiz vardı ve her provada birbirimize tokat atıyorduk. Kıpkırmızı olduk. Yönetmen geldi dedi ki ‘Ne yapıyorsunuz ve neden yapıyorsunuz?’ Elimin, ayağımın titrediği sahneler vardı. ‘Vatanım Sensin’ beni büyüten, oyunculukla ilgili hazzı hissettiğim işti” diye konuştu.

10Sadece dişlerimi yaptırdım
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Sadece dişlerimi yaptırdım

Deniz, “Estetiğin var mı?” sorusuna “Bir tek dişlerimi yatırdım. Kaşlarımı dahi hiç aldırmadım. Eski bir fotoğrafım var. Tombalak olduğum. Dolgu yaptırdığımı söylemişler. Halbuki kiloluyum orada” şeklinde yanıt verdi.

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Güzel oyuncu, şimdiye kadar sosyal medyadan aldığı en ilginç yorumun “Yüzüne ekmek banmak istiyorum” olduğunu söyledi.Deniz ayrıca “Küçükken kulaklarımı kepçe sanıp saçlarımla örtmeye çalışıyordum. Sonradan kulaklarımın kepçe olmadığını öğrendim” itirafında bulundu.

12KEREMDEN İTİRAF
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KEREM'DEN İTİRAF

2013’te Amerika’dan Türkiye’ye gelen oyuncu Kerem Bürsin, YouTube'da katıldığı programda bir itirafta bulundu.

Kerem Bürsin, DenizBank ve TÜRSAK Vafkı’nın YouTube’da düzenlediği ‘Senaryo Sohbetleri’nin dün akşamki konuğuydu. 2013’te Amerika’dan Türkiye’ye gelen oyuncunun ilk dizisi başrolü Hande Doğandemir, Yağmur Tanrısevsin ve Emre Kınay ile paylaştığı ‘Güneşi Beklerken’ olmuştu. Kerem Bursin 7 yıl aradan sonra şu itirafta bulundu:

13Karakteri evine götürüyor
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Karakteri evine götürüyor

“İlk geldiğimde kelime haznem dardı. Bir süre kalır, Amerika’ya dönerim diye düşünüyordum. ‘Güneşi Beklerken’den teklif gelince kalmaya karar verdim.”

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Kerem Bürsin sözlerine şöyle devam etti:
“Senaryoyu okudum, ‘Liseli Kerem’ hoşuma gitti. Karakterin travmaları, asiliği, duruşu, heyecanı ilgimi çekmişti. O yaşıma kadar hep yapmak istediğim şeyleri bu karakterle yapma imkanı buldum! Dizi süreleri çok uzun olduğu için set çıkışında ben, oynadığım karakteri de evime götürmek zorunda kalıyorum. Tutku; bizim mesleğin olmazsa olmazı.”

15ALİŞAN BURNUMU KIRDI
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ALİŞAN BURNUMU KIRDI

Saruhan Hünel, yıllar sonra Alişan'la anılarını yâd etti. Alişan'la Instagram'da canlı yayın yapan Hünel, "Aynalı Tahir dizisinde oynarken burnumu kırmıştın, hatırladın mı?" diye sordu. İkili, kahkahaya boğuldu.

Bir döneme damga vuran 'Aynalı Tahir' dizisinde rol alan Alişan ve Saruhan Hünal, set günlerini yâd etti. Sette yaşadıkları anıları anlatan ikili izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı.

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Alişan, Saruhan Hünel'in burnunu nasıl kırdığını şu sözlerle anlattı; Kavga sahnesi vardı 2 ve ya 3. bölümde! Kavga sahnelerine de yeni başlıyoruz, bu işte ben de yeniyim. Yine senaryo gereği birini kurtarıyorum. Yönetmen 'vur' dedi. Saruhan'a vurdum. 'Olmadı, uzak geçti' dedi. Ben bir kez daha vurdum yine olmadı. Sonra Saruhan gösterdi 'böyle vurursan daha inandırıcı olur' dedi. Ben de o gazla bir vurdum, burnu kırıldı. Sahuran bana doğru dönünce burnu kanlar içindeydi… Hastaneye gitti, burnu o yüzden bu şekil de estetik oldu!

17ENİS ARIKAN
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ENİS ARIKAN

Enis Arıkan konuk olarak katıldığı Saba Tümer'in canlı yayın programında ilginç bir itirafta bulundu. Arıkan'ın itirafının üzerine bir itiraf da Saba Tümer'den geldi.

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Enis Arıkan, Saba Tümer’in Instagram’daki canlı yayınına konuk oldu. İlginç bir itirafta bulundu. “20 yıl önce senin, Pakize Suda ile programına katılacaktım. Şebnem Bozoklu’yu arayıp ‘Programa telefonla konuklar bağlanıyor. Beni kimse aramaz, ne yapacağım’ dedim. Şebnem, ‘İsmimi değiştirip hayranınmış gibi ararım, sen üzülme' yanıtını verdi. Sonra dediğini yaptı, beni bir güzel övdü" dedi.

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Saba Tümer de “Merak etme benim de kendime çiçek göndermişliğim var” karşılığını verdi.

20Münir Özkul
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Münir Özkul

Annem beni paşa oğlum diye severdi. Ben 15 yaşına kadar paşa olacağım diye yetiştim. Fakat bu sinema ve tiyatro merakı başlayınca olamayacağımı anladım maalesef. Annemi razı etmek çok zor oldu. İleride çok çok bunalımlara düştüm bu yüzden. Çünkü annem başarımı görmeden vefat etti.

21‘Hülya’yı aldattım’
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‘Hülya’yı aldattım’

Birlikte oldukları dönemde en çok magazin haberi olan çift, hiç şüphesiz Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu olmuştu. Bu mutlu birliktelik evliliğe taşınmış ve kızları Zehra ile mutlulukları katlanmıştı. Ancak evlilik, Çilingiroğlu’nun Avşar’ı aldatmasıyla son bulmuştu. Zaman bu olayların üzerini örtmüştü ki Çilingiroğlu, yorumculuk yaptığı spor programındaki itirafıyla gündeme oturdu.

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Programa konuk olan beden dili uzmanı İlhan Doğan’dan, yalan söyleyen insanları nasıl tanıdığını anlatmasını isteyen Çilingiroğlu, “Eşinizi aldattınız mı?” sorusuyla karşılaştı. “Ooo çok” diye yanıt veren Çilingiroğlu, hemen ardından Tanyolaç’ı değil Avşar’ı kastettiğini belirtti.

23Adile Naşit
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Adile Naşit

Evde ekmek olmazdı, komşuya giderdim çocuk köfte istiyor biraz bayat ekmek varsa alabilir miyim diye. Halbuki evde yiyeceğimiz bir lokma ekmeğimiz olmazdı.

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Yeşim Ceren Bozoğlu oyunculuk sektörüyle ilgili 3 itirafta bulundu.

* Bizim sektörde ahlaklı da var, ahlaksız da. Önemli bir sahneden önce performansını düşürmek isteyenler, arkandan dedikodu yaparak diziden attırmaya çalışanlar var.

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* Bir de uyuşturucu ve alkol masası kardeşlikleri söz konusu. Bu gruplar arasında rol kapıp oyunculuk yapmak zor.

* Sevdiğim insanlar tarafından dolandırıldım. Çok travmatikti. Ama ders aldım, hiçbir şey tesadüf değil.

26Kemal Sunal
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Kemal Sunal

Türkiye’nin okuyan insana ihtiyacı var okumayana değil… Bunu bildiğim için üniversiteyi 27 senede bitirdim.

Aslen 10 Kasım doğumluyum. Ama Atam'ın vefat ettiği günde doğum günü kutlayamam, sevinemem, gülemem. 11 Kasım doğum günümdür.

27Kenan Doğulu’nun konaklama bursuyla okudum
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"Kenan Doğulu’nun konaklama bursuyla okudum"

Amerika’ya yerleşen oyuncu Fadik Sevin Atasoy, TRT 2’deki ‘Film Gibi Hayatlar’da ilginç bir gerçeği açıkladı.Fadik Sevin Atasoy “Los Angeles’ta burs kazandım. Kalacak yerim yoktu. Kenan Doğulu, Amerika’daki arkadaşlarını seferber etti. Kenan’ın konaklama bursuyla okudum” dedi.

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Türkiye’den cazip ücretlerle dizi teklifi aldığını söyleyen oyuncu şöyle devam etti: “Amerika’da 3 dolarlık sandviçle yaşadım. Parayı değil, eğitimi tercih ettim.”

29Hulusi Kentmen
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Hulusi Kentmen

Yıllarca hep zengin, fabrikatör baba rolünü oynadım. İşin en acıklı kısmı ise bütün gün zengin baba rolünü oynayıp çekim bitiminde eve gitmek için soğukta, köşedeki durakta dolmuş beklemem olmuştur.

30Ekrem Bora
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Ekrem Bora

Şöyle düşünüyorum, belki isyankarlık etmiş olacağım ama keşke bir devlet memuru olsaydım da normal olarak maaşımı alsaydım her ay diye düşünüyorum. Yani ne demek istiyorum anladınız mı? Keşke bu işi yapmamış olsaydım diyorum... Bana isimden başka bir şey bırakmadı sinema.

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