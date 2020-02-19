Magazin Haber GiriÅŸ: 19 Åžubat 2020 - 14:00 , / 19 Åžubat 2020 - 15:07

YÄ±llar onlarÄ± da deÄŸiÅŸtirdi

Filmleri hala kuÅŸaklar boyu seyrediliyor, her ne kadar artÄ±k eskisinden daha farklÄ± hayatlar sÃ¼rseler de onlar genÃ§ kuÅŸaklarÄ±n da yÄ±ldÄ±zlarÄ±. Peki ya o yÄ±ldÄ±zlar aradan geÃ§en zaman iÃ§inde nasÄ±l deÄŸiÅŸti.



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