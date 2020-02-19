YÄ±llar onlarÄ± da deÄŸiÅŸtirdi

Filmleri hala kuÅŸaklar boyu seyrediliyor, her ne kadar artÄ±k eskisinden daha farklÄ± hayatlar sÃ¼rseler de onlar genÃ§ kuÅŸaklarÄ±n da yÄ±ldÄ±zlarÄ±. Peki ya o yÄ±ldÄ±zlar aradan geÃ§en zaman iÃ§inde nasÄ±l deÄŸiÅŸti.
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Ä°ÅŸte birkaÃ§ kuÅŸaÄŸÄ±n hafÄ±zasÄ±nda hala genÃ§lik dÃ¶nemlerindeki gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leriyle yer eden YeÅŸilÃ§am yÄ±ldÄ±zlarÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸimi.
Hale Soygazi, TÃ¼rk sinemasÄ±nÄ±n bir dÃ¶nemine damga vuran yÄ±ldÄ±zlardan biri.
MesleÄŸe manken olarak baÅŸlayan Soygazi, Saint Benoit Lisesi'nin orta kÄ±smÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ErenkÃ¶y KÄ±z Lisesi'ni bitirdi. Ãœniversitede FransÄ±z Filolojisi'nde okurken yarÄ±m bÄ±rakÄ±p Ä°sviÃ§re'ye gitti ve mankenlik kursu gÃ¶rdÃ¼.
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1972'de bir gazetenin aÃ§tÄ±ÄŸÄ± gÃ¼zellik yarÄ±ÅŸmasÄ±nda birini oldu. Sonra Ä°talya'da Avrupa Sinema GÃ¼zeli seÃ§ildikten sonra kamera karÅŸÄ±sÄ±ndaki kariyeri baÅŸladÄ±.
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Soygazi o zamandan bu zamana Ã§ok sayÄ±da filmde oynadÄ±. BirÃ§ok Ã¶dÃ¼l kazandÄ±. BugÃ¼n eskisi kadar sÄ±k kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§mese de TÃ¼rk sinemasÄ±nÄ±n tarihine adÄ±nÄ± yazdÄ±rdÄ±.
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Bulgaristan gÃ¶Ã§meni meÅŸhur pehlivan Kel AliÃ§o'nun torunu, bir zamanlar bir bankanÄ±n kredi istihbarat servisinde ÅŸef olarak Ã§alÄ±ÅŸan sonra da sinemaya geÃ§en Nuri AlÃ§o'nun ta kendisi bu fotoÄŸraftaki genÃ§ adam. BÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla onu hemen tanÄ±dÄ±nÄ±z.
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YeÅŸilÃ§am'Ä±n en Ã¼nlÃ¼ "kÃ¶tÃ¼ adamlarÄ±ndan" biri olan AlÃ§o, bir ilaÃ§ firmasÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken Ses ve Hayat dergilerinin dÃ¼zenlediÄŸi yarÄ±ÅŸmaya katÄ±ldÄ± ve hayatÄ± deÄŸiÅŸti.
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7
Meral Zeren YeÅŸilÃ§am'Ä±n bir dÃ¶nemine damga vuran yÄ±ldÄ±zlardan biriydi. Ortaokul sÄ±ralarÄ±nda henÃ¼z 13 yaÅŸÄ±ndayken gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nda kariyer yapmak uÄŸruna eÄŸitimini sonlandÄ±rÄ±p sahneye adÄ±m attÄ±. Sonra da sinemaya geÃ§ti.
FOTOÄžRAFLAR: HÃœRRÄ°YET ARÅžÄ°V, INSTAGRAM
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Hatta Fakat 1970'lerde erotik filmleri furyasÄ± baÅŸladÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada Selami Åžahin'den ÅŸan dersleri alÄ±p yine sahnelere dÃ¶ndÃ¼. "Ã–nce Sev Sonra Vur"da oynamak iÃ§in yaÅŸÄ±nÄ± da 4 yaÅŸ bÃ¼yÃ¼ttÃ¼.
FOTOÄžRAFLAR: HÃœRRÄ°YET ARÅžÄ°V, INSTAGRAMÂ
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1980'lerde yeniden sinemaya dÃ¶nÃ¼p kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti. Her ne kadar artÄ±k elini eteÄŸini sinemadan Ã§ekmiÅŸ olsa da Meral Zeren TÃ¼rk sinemasÄ±nÄ±n unutulmayan yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan biri olarak hafÄ±zalarda yer etti,
FOTOÄžRAFLAR: HÃœRRÄ°YET ARÅžÄ°V, INSTAGRAM
10
Mardinli bir baba ile Alman bir annenin oÄŸlu olan Kenan Kalav, TÃ¼rk sinemasÄ±nÄ±n 1980'li yÄ±llarÄ±na damgasÄ±nÄ± vurdu. AltÄ± tane yabancÄ± dil bilen Kalav'Ä±n sinema serÃ¼veni 1978'de baÅŸladÄ±. Sonra da arkasÄ± geldi.
Kalav, Aydan Åžener ile baÅŸrol paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± ReÅŸat Nuri GÃ¼ntekin uyarlamasÄ± Ã‡alÄ±kuÅŸu dizisindeki karakteriyle de hafÄ±zalarda yer etti. Uzun sÃ¼redir kameralardan uzakta olan Kalav'Ä±n oÄŸlu Cankurt Kalav da meslek olarak oyunculuÄŸu seÃ§ti.