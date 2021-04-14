Yıllar önce ABD ona vize bile vermemişti: New York sokaklarında çekimde
Moda dünyasının en çarpıcı başarı öykülerinden birinin kahramanı olan Irina Shayk, koronavirüs pandemisi nedeniyle uzun süre mesleğinden ayrı kalmıştı. Ama şimdi yeniden kamera karşısına geçmeye başladı.
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Oyuncu Bradley Cooper ile ilişkisinden bir kız annesi olan 35 yaşındaki Rus model Irina Shayk, tanıtım yüzü olduğu Victoria's Secret firmasının yeni koleksiyonunun tanıtımı için New York'ta objektif karşısına geçti.
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Shayk, trafiğe kapatılan bir sokakta firmanın ürünlerini giyerek poz verdi. Irina Shayk'ın tanıttığı koleksiyonda pembe rengin ağırlıklı olması da dikkat çekti. Rus model, saatler boyunca çeşit çeşit iç çamaşırını giyerek poz verdi. Çekimin sonunda da evinin yolunu tuttu.
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Irina Shayk, Victoria's Secret için en uzun süre görev yapan modellerden biri. 2011 yılında Sports Illustrated dergisinin kapağında yer alarak dikkat çeken Irina Shayk ya da tam adıyla Irina Shaykislamova, moda sektörünün önemli bir yayın organı tarafından "endüstrinin ikonu" olarak nitelendiriliyor.
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Irina Shayk, 2016 yılında kızı Lea'ya hamileyken Victoria's Secret'ın geleneksel defilesinde podyuma da çıkmıştı. Bu yıl itibariyle 15 milyon dolar serveti bulunan Shayk, moda dünyasının en gözde yüzlerinden biri.
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Zor koşullarda geçen ilk gençlik yıllarını geride bırakan Irina Shayk'ın hayatı da kelimenin tam anlamıyla bir "külkedisi masalı" gibi. Bundan yıllar önce başka bir şey bulamadığı için patates yiyerek büyüdü. Okuldaki erkek çocuklar onunla "çöp bacaklı" diye alay ederlerdi. Ama bütün bunlar artık bir hayal kadar geride kaldı. Çünkü artık o tüm dünyanın güzelliğini onayladığı, çok kazanan ünlü bir model.
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VİZE BİLE ALAMAMIŞTI
Üstelik bir zamanlar vize almak için zorluk çektiği ABD'de yaşayabiliyor ve Hollwood'un en yakışıklı erkeklerinden birinin de kalbini çaldı. İşte geçtiğimiz Irina Shayk'ın Rusya'nın Urallar yakınındaki madenci kasabası Yemanjelinsk'te başlayıp günümüze kadar uzanan hayatından çarpıcı notlar.
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MADENCİ BABASINI GENÇ YAŞTA KAYBETTİ
1986 yılında maden işçisi bir baba ile müzik öğretmeni bir annenin kızı olarak dünyaya geldi Irina Shayk. Ya da tam adıyla Irina Şeyhislamova.Henüz 14 yaşındayken, maden işçisi olan babası Valeriy bir akciğer hastalığı nedeniyle hayata veda etti.Babası Valeriy, öldüğünde henüz 40'lı yaşlarının başındaydı.
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YOKSUL BİR EVDE YAŞADILAR
Onun hayata veda etmesinden sonra her şey hem Irina için hem de annesi Olga ve ablası Tatyana için eskisinden de daha zor bir hale geldi. Aile, Sovyet dönemi mimarisini yansıtan yoksul bir apartman dairesinde yaşıyordu.Annesi Olga'nın bir gün tesadüfen gördüğü bir ilan İrina Shayk'ın hayatını değiştiren serüvenin başlangıcı oldu.
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ASLINDA ABLASI MODEL OLACAKTI
Olga Şeyhislamova'nın gördüğü bu ilan bir güzellik okuluyla ilgiliydi. Annesi, Irina'yı değil de ablası Tatyana'yı bu okula götürdü. Arada sırada okula ablasının yanına giden Irina ise işte tam da orada keşfedildi. Irina Shayk ve ailesinin hayatı o yıllarda gerçekten de çok zordu. Ülkenin giderek darboğaza girdiği dönemde onlar da güç bir hayat sürmeye başladılar.
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BAHÇEDE PATATES, DOMATES YETİŞTİRDİLER
Ünlü model o günleri bir röportajında "Bahçemizde patates, domates gibi bitkiler yetiştirirdik. Satmak için değil ama yemek için" diyerek anlatmıştı. Irina Shayk, küçükken model değil gazeteci olmak istermiş aslında. Bu fikrin ilham kaynağını şimdi hatırlamıyor. Ama tek amacı varmış o yıllarda: "Doğup büyüdüğü o küçük kasabadan uzaklaşmak. " Yemanjelinsk kasabasının eski sakinleri bugün hala Irina'yı da annesi Olga'yı da hatırlıyor. Hatta müzik öğretmeni Olga'nın çocuklarına bakabilmek için ek işler yaptığını da.
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HAYATINI DEĞİŞTİREN TEKLİF
Ablasının devam ettiği güzellik okuluna gidip gelirken keşfedildi Irina Shayk. O sırada 20 yaşındaydı. Bir süre Moskova'da çalışan Shayk, ajanstan Paris'te çalışma teklifi aldı. Aylarca düşünüp kabul etti. Böylece bugünkü yaşamına giren yolda ilk adımı da atmış oldu.
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Irina Shayk'ın tüm dünya tarafından bilinen ilk romantik ilişkisi futbolcu Cristiano Ronaldo ile yaşadığı oldu. Ama ondan önce de kendisinden yaşça çok büyük Moskovalı bir işadamı ile yaşadığı aşkı geçmiş dönemde birlikte çalıştığı ajans sahipleri hala hatırlıyor.
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Shayk uzun süre aktör Bradley Cooper ile birlikte oldu. Çitftin Lea adında bir kızı bulunuyor. Fakat Cooper ile Shayk yollarını ayırdı. Irina Shayk bir süredir model Heidi Klum'un eski sevgilisi olan Vito Schnabel ile samimi şekilde görüntüleniyor.
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Shayk ve Cooper ayrıldıkları halde kızları Lea için sık sık bir araya geliyorlar.