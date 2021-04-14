Yıllar önce ABD ona vize bile vermemişti: New York sokaklarında çekimde

BAHÇEDE PATATES, DOMATES YETİŞTİRDİLER Ünlü model o günleri bir röportajında "Bahçemizde patates, domates gibi bitkiler yetiştirirdik. Satmak için değil ama yemek için" diyerek anlatmıştı. Irina Shayk, küçükken model değil gazeteci olmak istermiş aslında. Bu fikrin ilham kaynağını şimdi hatırlamıyor. Ama tek amacı varmış o yıllarda: "Doğup büyüdüğü o küçük kasabadan uzaklaşmak. " Yemanjelinsk kasabasının eski sakinleri bugün hala Irina'yı da annesi Olga'yı da hatırlıyor. Hatta müzik öğretmeni Olga'nın çocuklarına bakabilmek için ek işler yaptığını da.