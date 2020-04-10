Yıllar ne prens dinler ne düşes

Onlar dünyanın en ayrıcalıklı insanları arasında. Her ikisi de gelecekte ülkelerinin yönetimini üstlenecekler. Servetleri, güzellikleri, mutlu ve güzel çocukları var... Üstelik dünya üzerinde milyonlarca kişi de onlara hayran. Ama öyle bir durum var ki sahip oldukları bütün güce rağmen ona söz geçiremiyorlar.
BACKGRID USA, BACKGRID UK, SPLASH
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Büyük olasılıkla bunun ne olduğunu tahmin ettiniz: Zaman! Geçip giden zaman dünyanın en gözde çiftlerinden biri olan Prens William ile eşi Kate Middleton'ı da etkiliyor.
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Her ikisi de 38 yaşında olan William ve Kate dış görünüşlerine ellerinden gelen özeni gösteriyorlar ama yıllar onları da değiştiriyor.
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Kate Middleton'ın üç çocuk dünyaya getirmesine rağmen aşırı zayıflığı nedeniyle olduğundan daha yaşlı göründüğü ileri sürülüyor. Düşes'in, yılların izlerini silmek için sık sık yüzüne botoks dahil bazı uygulamalar yaptırdığı artık biliniyor. Kate Middleton, görüntüsünü olabildiğince formda tutmak için spor, estetik her tür müdahaleyi yaptırıyor. Büyük oranda da bu konuda başarılı. Ancak kocası Prens William, bir konuda görüntüsüne müdahale edemiyor.
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Prens William, daha 40 yaşına bile gelmemiş olmasına rağmen deyim yerindeyse her geçen gün saçlarını kaybediyor. Üstelik bu durum Prens'in 30'lu yaşlarının ilk yarısından bu yana değişmiyor. Özetle William, 2000'lerin başından bu yana giderek kelleşti.
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Annesi Prenses Diana'ya fiziksel görüntü olarak çok benzeyen Prens'in saçları da yetişme çağlarında dikkat çekiyordu. Özenle kesilmiş kat kat saçları da onun annesine olan benzerliğini artırıyordu. Üniversiteye başladığı dönemde Prens'in saçları yine aynı şekilde bakımlı ve gösterişliydi. Kesimiyle de bakımıyla da yakından ilgileniyordu Prens.
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Hatta Kate Middleton ile nişanlandığı zaman da eskisi kadar gösterişli olmasa da saçları yine dikkat çekecek kadar gür bir görünüme sahipti.
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Fakat aradan geçen yıllar içinde William usul usul saçlarını yitirmeye başladı. Bir dönem saçları çok döküldüğü için tamamen kestirmeyi tercih etti. Ancak sonra yeniden eskisi gibi bıraktı.
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Bir süre Prens'in neden saç ektirmediği gündemdeydi. Hatta ilk oğlu George'un doğumundan kısa bir süre sonra saçlarının dökülen üst kısmına ekim yaptırdığı da ileri sürüldü. Ancak Prens bu konuya müdahale etmemeye karar verdi.
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Birçok kişi onun saçlarının erken yaşta dökülmesinin baba tarafından gelen bir genetik özellik olduğunu ileri sürüyor. Küçük amcası Prens Edward da erken yaşta saçlarını yitirdi.
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Prens'in babasının saçları ise 71 yaşına gelmiş olmasına rağmen oğlunda olduğu kadar dökülmedi. Prens William'ın yoğun saç kaybı bir dönem oyuncu Rob Lowe tarafından da espri konusu yapılmıştı. 50'li yaşlarına gelmesine rağmen kendisi henüz saçlarını kaybetmemiş olan Lowe, "Prens William'ın saçlarının dökülmesi benim hayatımın en büyük travması oldu" demişti.
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Bu arada araları bozulmadan önce Prens William'ın kardeşi Harry ile karısı Kate Middleton'ın da saçlarının dökülmesi konusunda çeşitli espriler yaptığı basına yansıyordu.