Magazin Haber Giriş: 10 Nisan 2020 - 13:46 , 10 Nisan 2020 - 13:51

Yıllar ne prens dinler ne düşes

Onlar dünyanın en ayrıcalıklı insanları arasında. Her ikisi de gelecekte ülkelerinin yönetimini üstlenecekler. Servetleri, güzellikleri, mutlu ve güzel çocukları var... Üstelik dünya üzerinde milyonlarca kişi de onlara hayran. Ama öyle bir durum var ki sahip oldukları bütün güce rağmen ona söz geçiremiyorlar.



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