Yıllar nasıl da geçti

Yakın çevresi “Paşam aman böyle şeyler yapma, Türk halkı bunları kaldıramaz” diye uyarsa da, o sahnedeki yeniliklerini sakınmadan hayata geçirdi. Kulaklarda o billur sesinin yarattığı keyifler, gözlerde ise Paşa’nın mini eteği, dizlerinin üzerine kadar çıkan apartman topuklu çizmeleri... Yakın çevresinin söylediği tepkiler de olmadı.