Yıllar içindeki değişimi şaşırttı! Özge Ulusoy'dan çok konuşulan fotoğrafa ilk yorum...

Şu an gayet fitim Yaz aylarında göbekli fotoğraflarıyla gündeme gelen Rıza Kocaoğlu azmetti, fazla kilolarından kurtuldu. Önceki gün Nişantaşı’ndaki bir spor salonundan çıkarken görüntülenen oyuncu, kilo konusuna gösterilen ilginin kendisini şaşırttığını söyledi: “Anlamıyorum, herkes bu konuyla ilgileniyor. Her yerde bu konuşuluyor. Ben şu an gayet fitim ve böyle kalmaya devam edeceğim.” (Sayit DURMAZ)