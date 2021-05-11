Yıllar içinde bambaşka biri oldu! Ünlü türkücünün büyük değişimi

Yol arkadaşımı tanıdıkça çok sevdim Akasya Asıltürkmen, 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını kızı Pera ile birlikte Fethiye’de geçiriyor. Oyuncu önceki gün kızıyla çekilen bir karesini Instagram’a yükledi ve altına şu notu düştü:



“Pera’ya uzun zamandır 7/24 ve üç hafta üst üste hiç bakmamıştım. Yalan yok, çocuğu etrafımdakilerle birlikte büyütüyordum. Yola çıktığımız an ödüm kopmaya başladı. Ya beceremezsem diye. İlk günlerde perişan oldum Pera’nın peşinde. O da anladı gerginliğimi, huysuzlandı tabii. Sonraki günler birbirimize alışmaya başladık. Dikkatli bir takipçim, ‘Tatile değil, anneliğine bir yolculuğa çıkmışsın’ yazmış. Öyle de oldu. Yol arkadaşımı çok sevdim tanıdıkça. Bugün bana ‘anne burada ne kadar kalacağız, yüz gün mü’ diye sorduğunda çok mutlu olduğuna iyice emin oldum. Sabah öpüştük koklaştık. Masada kahvaltısını ederken bana baktı ve koşarak gelip sarıldı. Sanki yıldızlı bir ‘pekiyi’ aldım, kalbime taktım.”