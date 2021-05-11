Yıllar içinde bambaşka biri oldu! Ünlü türkücünün büyük değişimi
Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Magazin dünyasından kısa haberler...
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80’li yılların unutulmaz çocuk sanatçılarından 'Küçük Ceylan' olarak adını duyuran Ceylan Avcı tanınmaz halde. 46 yaşındaki türkücü Ceylan son paylaşımıyla takipçilerini şaşırttı.
Geçirdiği estetik operasyonlarla adından sıkça söz ettiren şarkıcı Ceylan son paylaşımına ; "Biz nasip deriz hayırlısı deriz. Tevekkül ederiz tebessüm ederiz. Her şeyi Allah’a bırakırız. Mutlu olmasını biliriz." notunu düştü.
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Yıllar geçtikçe değişip gençleşen Ceylan'ın fotoğrafına ilgi büyük oldu. Kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşım bazı takipçileri de tepkisini çekti. “Nerede o eski Ceylan, artık oynamayın kendinizle” diyen sevenleri ünlü şarkıcının estetik ameliyatlarını abarttığını dile getirdi.
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Özcan Deniz, önceki gün Zekeriyaköy’de yeni aldığı villasından çıkarken görüntülendi.
Oğluna yakın olmak için buradan ev alan sanatçı, bir anda karşısında muhabirleri görünce şaşırdı. Eski eşi Feyza Aktan’la yaşadığı sorunlar hakkındaki soruları yanıtsız bırakan Deniz, hızlı adımlarla evine döndü. (Sayit DURMAZ)
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5’inci yaş kutlaması
Doğuş ikizleri Arda ve Arın’ın 5’inci yaş gününü eşi Hoşkedem Hidayetkızı ile Azerbaycan’daki evlerinde verdikleri partiyle kutladı. Şarkıcı, ikizlerinin doğum gününü şu mesajla paylaştı: “Masumlarım bugün 5 yaşına bastı. Ben bu yaşlarda çok mutsuzdum, zaman zaman Arda ve Arın keşke ben olsam diyorum. Cennet gözlü meleklerim daha dün gibi annenizin kucağına ben verdim sizi. Sizi seviyorum aşklarım...”
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Poz vermeyi öğrendik
Fahriye Evcen oğlu Karan’ın güneş gözlüğü takıp Batman tişörtü giydiği yeni pozunu Instagram hesabına yükledi. Evcen o karenin altına şu notu düştü: “Mr. Robocop. Poz vermeyi öğrendik.”
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Yol arkadaşımı tanıdıkça çok sevdim
Akasya Asıltürkmen, 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını kızı Pera ile birlikte Fethiye’de geçiriyor. Oyuncu önceki gün kızıyla çekilen bir karesini Instagram’a yükledi ve altına şu notu düştü:
“Pera’ya uzun zamandır 7/24 ve üç hafta üst üste hiç bakmamıştım. Yalan yok, çocuğu etrafımdakilerle birlikte büyütüyordum. Yola çıktığımız an ödüm kopmaya başladı. Ya beceremezsem diye. İlk günlerde perişan oldum Pera’nın peşinde. O da anladı gerginliğimi, huysuzlandı tabii. Sonraki günler birbirimize alışmaya başladık. Dikkatli bir takipçim, ‘Tatile değil, anneliğine bir yolculuğa çıkmışsın’ yazmış. Öyle de oldu. Yol arkadaşımı çok sevdim tanıdıkça. Bugün bana ‘anne burada ne kadar kalacağız, yüz gün mü’ diye sorduğunda çok mutlu olduğuna iyice emin oldum. Sabah öpüştük koklaştık. Masada kahvaltısını ederken bana baktı ve koşarak gelip sarıldı. Sanki yıldızlı bir ‘pekiyi’ aldım, kalbime taktım.”
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Ali tatilde
Alp Kırşan tatil sezonunu Bodrum’da açtı. Ünlü oyuncu, önceki gün kayınvalidesi Neşe Dörtkardeşler’le birlikte minik oğlu Efe’yi Azka Otel’in yanındaki halk plajına götürdü. Kırşan, suda oyunlar oynayan oğlunu izlerken objektife yansıdı.
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Gisella büyüdü
Hakan Ural, Instagram’da paylaştığı aile fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü sunucu, eşi Ezgi Can Ural ve 8 yaşındaki kızları Gisella ile arabada çektiği bu selfie’yi hesabının ‘hikaye’ kısmında paylaştı.
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Bravo Tolga
Tolga Güleç, kapanma sürecinde sokak hayvanlarını unutmadı. Set görevi sebebiyle sokağa çıkabilen oyuncu, hem eve gidip gelirken hem de set aralarında sık sık sokakta yaşayan kedi ve köpekleri besledi. Sokakta bulduğu bir kediyi de soğuk havalarda karavanına alıp besleyen ve o anları sosyal medyada paylaşan Güleç, takdir topladı.
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Benim sevdam bambaşka
Adana Demirspor, TFF 1. Lig’i zirvede bitirdi. Takımın 26 yıl sonra yeniden Süper Lig’de mücadele etme şansını elde etmesi karşısında büyük sevinç yaşayanlardan biri de oyuncu Elif Ezgi Yılmaz’dı.
Formasını giyerek evinde kutlama yapan oyuncu, mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi: “Çocukluğum babamla sahalarda maç izlemekle geçti. Her şey Adana Demirspor sevdasındandı. Adana’da Adana Demirspor aşkı başkadır, benim bu takıma olan sevdam ise bambaşka.”
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Yazmak, isyankâr bir eylem
Kafkaokur dergisine denemeler yazan oyuncu Deniz Barut, “yazmak” ve “oynamak” arasındaki bağlantı hakkında konuştu:
“Tıpkı oyunculuk gibi yazmak da benim için isyankâr bir eylem. Ben kendimi bildim bileli yazarım. Yazmak ve başka birini oynamak; benim için duyguları hayata geçirmek demek. Yazmak cisme dönüştürüyor kalbimdekileri, oynamaksa başka bir bedene ve ruha. Her ikisinin de birbirini beslediğini ve beni var ettiğini düşünüyorum.”
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Süper Lig sevinci
Adana Demirspor’un Süper Lig’e çıkmasına en çok sevinenlerden biri, Adanalı oyuncu Caner Cindoruk oldu. Daha önce sık sık koyu bir Adana Demirspor taraftarı olduğunu dile getiren oyuncu, hem filtreyle yüzüne maske uyguladığı fotoğrafları hem de 01 numaralı formasını Instagram’da paylaşarak mutluluğunu gözler önüne serdi.
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Aşkı sosyal medyada buldu
Esra Sönmezer, Milyon TV’de yayınlanan “Pembe Pijama” programında Hakan Peker’i ağırladı. Sönmezer, ünlü şarkıcıya “Hiç sosyal medyadan biriyle tanıştın mı” sorusunu yöneltti. Peker, sosyal medyada tanıştığı biriyle görüştüğünü itiraf etti: “Tanıştığım birisi oldu. Şu an hâlâ konuşuyoruz. Başlangıçtayım. Sosyal medyada tanışmak, onu reele çevirmek tabii ki zor ama imkânsız da değil. Biraz zaman istiyor.” Sanatçı, “Tekrar evlenmeyi düşünür müsün” sorusuna ise şöyle yanıt verdi: “Evlilik düşünülmez, düşündürülür. Evlilik olabilir. ‘Evlenmeyeceğim, yalnız kalacağım’ diye bir düşüncem yok, evlenebilirim de.”