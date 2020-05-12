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Haber Giriş: 12 Mayıs 2020 - 13:49,

Yıllar geçti biz de büyüdük

Gösteri dünyasının bazı ünlüleri zaman zaman çok eskilerde kalan çocukluk pozlarını paylaşıyor. Bir bakın bakalım onları yüzlerine, gözlerine, gülüşlerine bakarak hemen tanıyabilecek misiniz? Yoksa size fazlasıyla değişmiş mi gelecekler...

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İşte çocukluk yıllarından kalan fotoğraflarıyla ünlüler.

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Bu küçük kız, bir diziyle ünlü oldu ve adını bütün dünya öğrendi.

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O küçük kız Eva Longoria.

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Bu ciddi bakışlı kız da son dönemin en gözde oyuncularından biri.

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Bir ipucu daha... Aslında büyümesi dışında yüzü, bakışları çok da fazla değişmedi.

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O küçük kız Gal Gadot.

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Sağdaki daha fazla tanınıyor. Özellikle de gözleri ve bakışları neredeyse aynı.

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Kardeşiyle poz veren o küçük çocuk Jared Leto.

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Sağdaki küçük kız aslında bugün annesinin o dönemdeki görüntüsüne benzerliğiyle dikkat çekiyor.

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O küçük kız Kelly Brook.

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Ergenliğe adım atan bu kızı hemen tanıdınız büyük olasılıkla.

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O kız Kim Kardashian.

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Doğum gününü kutlayan bu çocuk günümüzün önemli oyuncularından biri.

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O çocuk Ryan Reynolds.

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Bu kız moda dünyasının 80'li ve 90'lı yıllarına damga vuran bir model oldu.

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o kız Çek model Paulina Porizkova.

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Ağaçtaki o küçük kız da ünlü bir oyuncu oldu.

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O da Priyanka Chopra.

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