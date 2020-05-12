Magazin Haber Giriş: 12 Mayıs 2020 - 13:49 , 12 Mayıs 2020 - 13:53

Yıllar geçti biz de büyüdük

Gösteri dünyasının bazı ünlüleri zaman zaman çok eskilerde kalan çocukluk pozlarını paylaşıyor. Bir bakın bakalım onları yüzlerine, gözlerine, gülüşlerine bakarak hemen tanıyabilecek misiniz? Yoksa size fazlasıyla değişmiş mi gelecekler...



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