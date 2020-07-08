Yıllar böyle geçip gitti işte

Hollywood'un en yakışıklı oyuncularından biri 80 yaşına geldi. Özellikle yıl boyunca koruduğu bronz teniyle dikkat çeken oyuncu önceki gün Los Angeles'ta görüntülendi.
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Önce güzellik ürünleri satan bir mağazayı ziyaret etti, ardından da aldığı hamburgerle karnını doyurdu.
Fotoğraflar: Splash News
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Hollywood'un en yakışıklı ve çapkın aktörlerinden biri olarak bir döneme damgasını vuran George Hamilton önceki gün Los Angeles'ta çıktığı gezintide görüntülendi.
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80 yaşındaki oyuncu önce aracından inip bir kozmetik mağazasına girdi ve alışveriş yaptı.
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Sonra da aldığı bir hamburgerle aracının içinde karnını doyurdu.
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"Enerjimi güneşten alıyorum" diyen Hamilton yıllar boyunca yaz- kış bronz bir tenle dolaşmasıyla da ünlüydü. Bu yüzden 2011 yılında cilt kanseri tehlikesi atlatan George Hamilton'ın burnundaki ve dudak kenarlarındaki tahriş de dikkatlerden kaçmadı.
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Aracının içindeyken maske takmayan Hamilton, aracından indiğinde hemen yüz maskesini taktı. George Hamilton, kendisini görüntüleyen fotoğrafçılara uzaktan başıyla selam verdi.
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Geçmiş yıllarda çapkınlıklarıyla gündemde olan George Hamilton daha sonraki dönemde de geçmişine dair itiraflarıyla bütün dikkatleri üzerine toplamaya devam etti.
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Yaşadıklarını 2000'lerin başında piyasaya çıkan Don't Mind If I Do: A Memoir adlı kitabında satırlara döken Hamilton, o kitapta hayatının sırlarını da ifşa etmişti.
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Hamilton kitabında henüz 12 yaşındayken o sırada 28- 30 yaşlarında olan üvey annesiyle birlikte olduğunu itiraf etmişti.Aktör "O zamanlar çok gençtim ve bunu çok normal bir şey olarak görmüştüm" dedi. Babasının bu durumdan hiç haberi olmadığını söyleyen aktör "Üvey annem de beni zor durumda bırakacak hiçbir şey yapmadı" diye konuşmuştu.
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Hamilton tek evliliğini 1972 yılında Alana Stewart ile yaptı. Bu evlilik 4 yıl sürdü. Alana Hamilton, daha sonra müzisyen Rod Stewart ile evlendi.