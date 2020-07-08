Yıllar böyle geçip gitti işte

Hamilton kitabında henüz 12 yaşındayken o sırada 28- 30 yaşlarında olan üvey annesiyle birlikte olduğunu itiraf etmişti.Aktör "O zamanlar çok gençtim ve bunu çok normal bir şey olarak görmüştüm" dedi. Babasının bu durumdan hiç haberi olmadığını söyleyen aktör "Üvey annem de beni zor durumda bırakacak hiçbir şey yapmadı" diye konuşmuştu.