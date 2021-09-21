Yılın son kandili (Mevlid Kandili) ne zaman? İşte 2021 Mevlid Kandili tarihi
Yılın son kandili olan Mevlid Kandili için geri sayım devam ediyor. Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak kutlanan Mevlit Kandili, her yıl olduğu gibi bu yıl da dualarla idrak edilecek. Mevlid Kandili, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre bu yıl ekim ayına denk geliyor. Peki, Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek? İşte 2021 Mevlid Kandili tarihi…
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Regaip, Miraç ve Berat Kandili ardından Mevlid kandili için de geri sayım başladı. Mevlid gecesi, Rebiülevvel ayının 11. ve 12. günleri arasındaki gecedir. Rebiülevvel ayı Ay’ın hareketleri esas alınarak oluşturulan İslamî takvimin aylarından biridir.
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MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?
2021 yılı dini takvime göre Mevlid Kandili bu yıl pazar gününe denk geliyor. Mevlid Kandili bu sene 17 Ekim 2021 Pazar günü idrak edilecek.
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KANDİLLERİN ANLAM VE ÖNEMİ
Kandiller; ışıklarıyla sadece karanlık gecelerimizi değil, aynı zamanda manevî feyziyle de daralan gönüllerimizi aydınlatan, zihinlerimizi berraklaştıran gecelerdir.Kandiller; öze dönüşün, Yüce Yaratanımıza yürekten yakarış ve yönelişin, günahlarla kirlenmeye yüz tutmuş gönüllerimizi arındırmanın, geçici olanla kalıcı olanı fark etmenin, kalp gözümüzü açıp gönül dünyamızı temizlemenin fırsatı olan, nefsin yanıltıcı arzu ve isteklerinden uzaklaşmanın imkânlarını sunan kutlu zaman dilimleridir.