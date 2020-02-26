Yılın ilk kandiline özel kandil mesajları - 2020 Ayetli, sureli, resimli Regaip Kandili mesajları
İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol ‘üç ayların’ habercisi kabul edilen Regaip Kandili, yarın idrak edilecek. Regaip Kandili için geri sayımını sürdüren vatandaşların bir diğer gündemi de kandil mesajları oldu. Özellikle yılın ilk kandilini sevdiklerinden uzakta geçirecek olar, kalplerinden geçen duaları ve dilekleri iletmek için kandil mesajlarını değerlendiriyor. İşte, Ayetli, sureli, resimli Regaip Kandili mesajları…
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1
İslam dünyası üç ayların başlamasının ardından Regaip Kandili heyecanı yaşıyor. İslam dünyası için büyük öneme sahip üç aylardan, recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili, "rahmet ve bereket gecesi" olarak kabul ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Regaip Kandili dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Vatandaşlarsa bu mübarek günün anlam ve önemini kandil mesajları ile dile getirecek. İşte birbirinden güzel ve farklı Regaip Kandili mesajları…
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Merhamet masumdur, her kalbe misafir olmaz. Rabbim kalbimizden merhameti, hayatımızdan huzuru eksik etmesin, recep ayımız, regaip kandil gecemiz mübarek olsun vesselam.
Üç ayların müjdecisi Mübarek Regaip Kandil'inin, Size, ailenize, ülkemize barış ve huzur getirmesini temenni eder, sevdiklerinizle ve ailenizle birlikte bu gecenin güzelliklere vesile olmasını dilerim. Allah kalbinize kalbimize göre versin. Tekrardan Regaip Kandiliniz mübarek olsun.
Bu gecenin ülkemize, dünyaya ve hepimize hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum.
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Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiri de an bu gece. Kandiliniz kutlu olsun.
Allah'ım bu kutlu gece hürmetine, Benim dualarımı, bana dua edenlerin duasını, benden dua bekleyenlerin duasını ve Ümmeti Muhammedin dualarını kabul eyle."... Rabbimiz! Bizi hidâyete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet bahşet. Şüphesiz Sen çok bahşedensin." Âmîn.| Âl-i İmrân, 8. Âyet Meâli – Duâ. Hayırlı kandiller.
"Rabbinize alçak gönüllüce ve için için duâ edin. Çünkü O, haddi aşanları sevmez."| A'râf, 55. Âyet Meâli
Allah’ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun.
İlahi esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle, kandilinizi kutlarım.
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"Bilesinizki kalpler yanlızca Allah 'ı anmakla huzur bulur." (Rad, 28.Ayet) Regaip Kandili’niz kutlu olsun.
Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım.
Regaip kelimesi bolluk, bereket, fazilet anlamına gelir. Bu gece Allah’ın lütuflarının bol bol verildiği bir gecedir ve üç ayların ilk Kandil gecesidir. Bakiler sevgiler adına nice dilekler vardır. dualarda birleşen gönüllerde olmak dileğiyle Hayırlı Kandiller.
Regaip Kandil'inin ülkemizde sevgi ve hoşgörü ortamının gelişmesine vesile olmasını temenni ediyor , başta milletimiz olmak üzere İslam aleminin ve tüm insanlığın Regaip Kandili’ni kutluyorum.
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“Ey Rabbimiz! Bize katından bir rahmet ver ve içinde bulunduğumuz şu durumda bize kurtuluş ve doğruluğa ulaşmayı kolaylaştır.”(Amin) (Kehf Suresi10.Ayet)Daraldığımız zaman imdada yetişen bir ayet..."...Rabbim! Göğsümü genişlet, işimi kolaylaştır..." [Tâhâ suresi, 25. ve 26. Âyet'ten]
Regaip kandil gecesi ümmet-i Muhammedi daha fazla ibadete, kişisel muhasebeye,dünyalık koşuşturmacaları hafifletmeye/daha fazla disipline etmeye ve yaşantılarımızı sorgulamaya davet ediyor. İslam aleminin gecesi mübarek olsun.
Alem-i İslam’ın Regaip Kandil’ini tebrik eder; bu mübarek gecenin İslam Dünyası ve bütün insanlık ailesi için sulh, selamet, emniyet ve adalete vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ederim.
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Kandil geceleri ve bayram sabahları, müminlerin baharıdır. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.
Ruhu Aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi dava ile sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür notaları ile örülmüş güzel insan, kandilin mübarek olsun.
Regaip kelimesi bolluk, bereket, fazilet anlamına gelir. Bu gece Allah’ın lütuflarının bol bol verildiği bir gecedir ve üç ayların ilk kandil gecesidir. Hayırlı olsun..